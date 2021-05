Eden Hazard llegó al Real Madrid en el 2019 como el fichaje estrella de LaLiga Santander, pero no logró brillar en el club y en la última campaña fue uno de los más cuestionados. Tras dos temporadas en la Casa Blanca, el delantero belga habría pedido su salida del club y no continuaría en el fútbol español.

Según la información brindada por Edu Aguirre en el ‘Chiringuito de Jugones’, Hazard le habría comunicado a su entorno cercano su intención de salir del Real Madrid ante la posibilidad del fichaje de Kylian Mbappé. Las constantes lesiones lo alejaron del verde en partidos claves de LaLiga Santander y la Champions League.

“Hazard no es feliz en Madrid, no se ha adaptado a Madrid, es verdad que las lesiones no le han ayudado, pero no es feliz en Madrid. Él considera que la llegada de Mbappé le deja fuera. Así se lo ha dicho a su entorno, tal cual. ‘Si viene Mbappé, yo me quedo fuera’”, comenzó diciendo el periodista español.

¿Nuevo destino?

Eden Hazard fichó por el Real Madrid por 100 millones de euros más bonus y tiene contrato hasta junio de 2024. En las dos temporadas que jugó con la casaquilla merengue disputó 43 partidos, ha marcado solo cinco goles y otorgado ocho asistencias. En la última edición de LaLiga Santander solo jugo 896 minutos en 21 encuentros.

Según detalla el medio citado, Eden Hazard querría volver al Chelsea, donde cumplió sus mejores presentaciones y ganó en múltiples ocasiones la Premier League.

“La prioridad de Hazard es volver al Chelsea. No habrá negociaciones, no sé si el Chelsea le quiere o no le quiere, pero es la realidad. En la cabeza de Hazard, a día de hoy, está irse del Real Madrid”, añadió Aguirre.

