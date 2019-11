Real Madrid y PSG jugaban por la fase de grupos de Champions League en el Santiago Bernabéu. Ambos equipos necesitaban un resultado positivo para asegurar un lugar en la siguiente fase de la competición por lo que el juego brusco no faltó. Eden Hazard hizo ‘diabluras’ y parecía imparable. Pero Thomas Meunier no dudó en colocar la pierna fuerte, dañando al atacante.

Su intento de frenar a Hazard, terminó en la lesión de la estrella belga que lo dejará fuera de las canchas por 10 días. El remordimiento no pudo con Meunier, quien se disculpó con su compañero de selección después que se comprobara que el exChelsea esté adolorido.

En conversación con Derniere Heure, explicó: “Estoy realmente triste. Traté de contactar con él directamente después del partido, pero no pude conseguirlo. Después, vi a dos, tres de sus compañeros de equipo que me dijeron que estaba muy dolorido. Ahora, ¿es serio o no? No lo sé. Cruzo los dedos para que no sea así”.

“Mi objetivo no es lastimar a otros jugadores. Y si hay un jugador al que no quiero hacer daño, es Eden”, añadía Meunier, que hoy seguro ha respirado más tranquilo al comprobar que el alcance de la lesión de Hazard no es tan grave y en unos diez días estará recuperado.