“El acoso a Arda Güler venía de jugadores del Real Madrid”: las declaraciones del entorno del futbolista turco

Arda Güler (Real Madrid). Foto: Getty.
Arda Güler, uno de los fichajes que más convence a la hinchada del Real Madrid, parece no tener una muy buena relación con sus compañeros de vestuario. Serhat Pekmezci, el responsable del fichaje del futbolista turco a Fenerbace, así lo dejado entrever en unas polémicas declaraciones.

