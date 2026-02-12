“El acoso a Arda Güler venía de jugadores del Real Madrid”: las declaraciones del entorno del futbolista turco

Arda Güler, uno de los fichajes que más convence a la hinchada del Real Madrid, parece no tener una muy buena relación con sus compañeros de vestuario. Serhat Pekmezci, el responsable del fichaje del futbolista turco a Fenerbace, así lo dejado entrever en unas polémicas declaraciones.

Arda Güler (Real Madrid). Foto: Getty.

“Aunque el Real Madrid es un megaclub, Arda está sufriendo mobbing. No es que se quejara conmigo, pero sabía que esto pasaría. Le dije que tuviera paciencia”, comentó en una entrevista concedida a Sports Digitale.

Por otro lado, agregó: “El acoso venía de jugadores del Real Madrid. Hay un grupo allí que no ha podido aceptar a Arda; por desgracia, son jugadores de ego muy alto. Arda es muy paciente y consciente, pero incluso él ha empezado a rebelarse”.

Por último, el entrenador deslizó que fue justamente el vestuario quien impidió que Jürgen Klopp llegara a dirigir en la ‘Casa Blanca’ y que fueron los responsables directos en la salida de Xabi Alonso.