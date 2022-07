La pretemporada del Real Madrid sigue en desarrollo y el plantel actualmente está en Estados Unidos, cumpliendo con una serie de amistosos de preparación. Las sesiones de prácticas del cuadro español se ejecutaron con normalidad, pero hubo una novedad en las últimas horas: Gareth Bale visitó la concentración de los ‘Merengues’ y saludó a toda la plantilla.

A través de Twitter, la ‘Casa blanca’ compartió un video con el galés como protagonista, en el cual se le ve estrechando las manos y abrazando a cada uno de sus excompañeros. A la vez, el ‘Expreso de Cardiff’ tuvo una breve charla con Carlo Ancelotti, el último entrenador que lo dirigió en la institución hispana.

El talentoso jugador aprovechó su estadía en el país norteamericano (ahora milita en Los Angeles FC) para concretar la reunión a puertas del último choque amistoso de los ‘Merengues’: enfrentarán a Juventus el sábado 30 de julio.

Recordemos que Bale fichó por el Real Madrid en la temporada 2013-14 y disputó ocho campañas con el equipo (fue cedido a Tottenham en la 2020-21). Durante su estadía en el Santiago Bernabéu, Gareth fue tres veces campeón de LaLiga Santander e hizo historia en la Champions League, al sumar cinco trofeos.

No obstante, el atacante no siempre fue figura, puesto que en sus últimos años en España fue afectado por las lesiones y no pudo brillar en su máximo nivel. Debido a su irregularidad, el experimentado deportista dejó el club y firmó hace unas semanas por Los Angeles FC de la MLS, donde ya comenzó a resaltar.

¿Cómo le va a Bale en Los Angeles FC?

La presencia de Gareth Bale en las filas de Los Angeles FC empieza a destacar tras sus dos primeras apariciones. Si bien el delantero de 33 años solo ingresó desde el banquillo en sus primeros juegos en la MLS, ya ha tenido la oportunidad de anotar: puso el 2-0 final sobre Sporting Kansas City. Los hinchas de LAFC son los más felices.