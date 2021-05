Tras la dura derrota y eliminación de la Champions League, Real Madrid entraría en una época de cambios pensando en la siguiente temporada. El cuadro de Zinedine Zidane quedó fuera de la competencia tras caer ante un Chelsea superior en los partidos de la semifinal.

Real Madrid se enfoca en LaLiga Santander y los cambios se darían al término de la temporada, es decir, el próximo 23 de mayo. Según indica el diario ‘Marca’, Zidane no tendría asegurada su continuidad en el club, por lo que Florentino Pérez estaría evaluando opciones.

Raúl González podría tomar el lugar del francés; sin embargo, en agenda del Real Madrid también estarían Allegri o Joachim Löw. Se habló también de Mauricio Pochettino, Nagelsmann y José Mourinho, pero ya firmaron por otros clubes.

Cambios en la plantilla

A falta de cuatro fechas para terminar LaLiga Santander, Real Madrid mantiene sus chances de quedarse con el título. Sin embargo, la seguidilla de partidos ha mermado el equipo de Zidane y llega a esta recta final con algunas bajas. El medio citado también indica que a lo largo de la temporada, el cuadro merengue ha sufrido 58 lesiones en sus jugadores, lo que le jugó en contra en partidos claves.

Desde hace semanas se habla de la renovación de contrato de Sergio Ramos, pero esta no se ha concretado y podría estar jugando sus últimos partidos con el Real Madrid. Hazard, Marcelo e Isco no entran en los planes de futuro del club y serían las salidas fijas de cuadro merengue, pero no sería nada sencilla por las cláusulas de rescisión.

Kylian Mbappé sigue siendo la deuda pendiente de Florentino Pérez, pero sigue detrás de los pasos del francés. Erling Haaland también interesa al club, pero su llegada puede ser de 150 millones de euros, una cantidad de dinero que supera las expectativas de los merengues.

Conforme a los criterios de Saber más