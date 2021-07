Terminó la Eurocopa y con ello, empiezan a definirse el futuro de importantes jugadores europeos. Raphael Varane se despidió pronto del máximo torneo de selecciones de Europa, pero – según indicó Marca - aún no renueva con el Real Madrid por no estar de acuerdo con su contrato y tomaría el camino de salida de la Casa Blanca como lo hizo Sergio Ramos, esperando que finalice su contrato.

El conjunto blanco sería uno de los equipos que sufriría la afectación de la baja económica generada por la pandemia del coronavirus (COVID-19). Varane no ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid, no porque no desee seguir siendo parte del club, si no que no estaría de acuerdo con la mejora salarial que le ofrecen.

El defensa francés desea definir su futuro pronto y tendrá que responder a la Casa Blanca ahora que finalizó la Euro 2020. Florentino Pérez aclaró que respetará la decisión de uno de sus principales centrales: “Varane es un caballero y si se quiere ir o si se quiere quedar lo dirá”.

En caso Varane no desee renovar, deberán buscar una salida y desean 60 millones de euros por el central. El Manchester United es el club más interesado en sumar al jugador a su plantilla, sin embargo, solicitaría una rebaja al club español.

Ante ello, el conjunto que preside Florentino deberá decidir si cuenta una temporada más con el jugador y luego lo deja partir libre; o, acepta menos cantidad económica por el defensa francés.

Caso Sergio Ramos

Sergio Ramos terminó retirándose del equipo español al no llegar a un acuerdo con el Real Madrid. El ex capitán blanco se marchó libre del club y, consiguió en parte, el contrato que deseaba, pero, con el París Saint Germain. En caso Varane no renueve pronto, repetiría la situación de su antiguo compañero en la defensa.