El color rosa podría volver a tener protagonismo en la indumentaria del Real Madrid. Las primeras filtraciones sobre lo que sería la tercera camiseta para la temporada 2026-27 apuntan a que Adidas apostaría nuevamente por este tono, bajo una combinación oficial denominada “Pink/Ivory”, una elección que no pasaría inadvertida entre los hinchas.

De acuerdo con los detalles que se han ido conociendo, el diseño tendría como base un rosa predominante, acompañado de un patrón sutil inspirado en el escudo del club y matices de estética latina que buscarían darle un acabado más elegante. El color marfil aparecería en elementos puntuales como el emblema y los remates de la prenda.

De confirmarse, se trataría de la tercera camiseta rosa en la historia del Real Madrid. La primera se utilizó en la temporada 2014-15, recordada por el tridente conformado por Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo, mientras que la segunda llegó en la campaña 2020-21, con una tonalidad más clara y un diseño experimental.

La posible tercera camiseta del Real Madrid para la siguiente temporada.

Si bien la imagen filtrada solo deja ver un fragmento del supuesto uniforme —visible en una de las fotografías de la nueva camiseta visitante—, las coincidencias con la información difundida por portales especializados como Opaleak y FootyHeadlines refuerzan la versión. Todo apunta a que el conjunto blanco volvería a vestirse de rosa.