Aún es muy temprano para que se defina si Sergio Ramos renovará otra vez por Real Madrid, señaló este lunes el presidente del club español, Florentino Pérez, quien deslizó que el panorama podría cambiar si Zinedine Zidane y sus dirigidos logran un título importante en el cierre de la presente temporada.

“De momento estamos viendo cómo arreglamos el cierre de esta temporada y luego ya veremos la que viene”, señaló el mandamás de la institución merengue en una visita al programa ‘El Chiringuito’, donde terminó hablando sobre la posible continuidad zaguero.

“Lo quiero mucho, pero estamos en una situación muy mala y nadie pone el dinero. Tenemos que ser realistas, estamos todos muy mal. Yo no he dicho que no vaya a seguir”, explicó Florentino, elegido titular de la flamante Superliga Europea.

Pérez también reconoció que Ramos aceptó un recorte salarial de 10% por la pandemia de COVID-19 y sus efectos negativos en las finanzas del Real Madrid, pero dejó claro que eso no se repetirá. “El año pasado sí”, aclaró.

“Los clubes importantes de Inglaterra, Italia y España tienen dar una solución a una situación muy mala que está atravesando el fútbol. Hemos perdido 400 millones de euros (entre todos 5.000 millones) desde que empezó la pandemia”, detalló el directivo al defender la creación de la Superliga Europea bajo un formato inédito.

“Cuando no tienes ingresos, más allá de lo que recibes de la televisión, entiendes que la única manera de tener ingresos es hacer partidos más atractivos y competitivos”, argumentó.

Los presentes de Real Madrid y Cristiano Ronaldo son incompatibles, admitió además Florentino. “No volverá al Madrid, ya no tiene sentido, lo quiero mucho y nos ha dado mucho pero ya no tiene sentido”, indicó.