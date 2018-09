Real Madrid: ganadores del The Best enseñaron sus trofeos en los entrenamientos

La plantilla del Real Madrid, sin Isco Alarcón que no completó el entrenamiento en Valdebebas, posó junto a Luka Modric, Sergio Ramos, Marcelo, Raphael Varane y Thibaut Courtois, que compartieron con sus compañeros los premios FIFA The Best.



Modric posó como gran protagonista con sus dos premios, FIFA The Best y en el once de mejores jugadores del mundo, en el que también fueron elegidos Courtois, Ramos, Marcelo y Varane. Todos ellos con sus galardones posaron sonrientes junto a sus compañeros.



La plantilla del Real Madrid felicitó a los premiados en la gala que se celebró anoche en Londres antes de iniciar el último entrenamiento previo al enfrentamiento liguero frente al Sevilla.



Real Madrid se ubica en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga de España e inició con buen pie la edición 2018-19 de la Champions League.



Fuente: EFE