El mercado de fichajes europeo cerró la noche del viernes 31 de enero del 2020 con Gareth Bale en la mira de los principales diarios londinenses por no concretar su traspaso desde el Real Madrid al Tottenham de Jose Mourinho. El atacante galés ha sido la portada del diario The Times de Londres que criticó las altas pretensiones y goyerías que pidió el atacante y, sobre todo, que no haya hecho el esfuerzo para salir del club español.

El mencionado diario inglés le dedicó la portada de su sección deportiva al atacante nacido en Gales con un titular demoledor: “500 mil libras a la semana y golf al sol”, un artíuclo firmado por el periodista Matt Lawton en la que exoplica “por qué los Spurs fallaron en su intento de traer de vuelta a Bale”, como se lee.

Según la publicación en el diario impreso, Gareth Bale no habría hecho esfuerzo alguno para dejar la ‘Casa Blanca’ para llegar al cuadro del norte de Londres, donde Jose Mourinho lo esperaba para mejorar la irregular campaña que viene cumpliendo. Actualmente marchan en el puesto seis, fuera de la zona de clasificación a los torneos internacionales.

Sin chances de jugar el clásico

Y mientras que en Inglaterra, Gareth Bale es el centro de la diana de la prensa especializada en ese país, en España, el galés se quedó con las ganas de participar del clásico ante Atlético de Madrid por decisión técnica.

Esta temproada ha sido, por lejos, una de las peores del veloz atacante, desde que llegó a Tottenham allá por la temporada 2007-08 cuando solo jugó 8 partidos. Desde ahí, siempre superó los 16 cotejos disputados en las ligas locales, con gran porcentaje de titularidad, hasta esta en la que ha acumulado 12 partidos ligueros y apenas dos goles.

TE PUEDE INTERESAR