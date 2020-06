Es uno de los jugadores más polémicos y criticado que ha tenido Real Madrid en los últimos años, pero eso no lo hace pensar en otra cosa que no sea quedarse en la Casa Blanca. Gareth Bale, delantero de 30 años, no tiene intenciones de dejar la capital española, al menos así lo dio a entender su agente Jonathan Barnett en una entrevista concedida a la BBC de Londres.

De Gareth Bale se ha hablado mucho desde el inicio de la presente temporada en Real Madrid. Que iba a dejar el club luego que Zinedine Zidane confirmara que veían su salida, pero ahora su representante indicó que cumpliría lo que dice su contrato en la ‘Casa Blanca’ (tiene un vínculo hasta 2022).

“Él es muy feliz en Madrid. Lleva una vida muy agradable allí y la verdad que no veo motivos para que cambie”, fue lo que dijo este jueves Jonathan Barnett, agente de Bale, en conversación que tuvo con BBC Radio 4. Lo ve con futuro en Real Madrid.

Bale se ve en Real Madrid

Para el hombre de negocios del galés, el jugador también velará en lo económico si es que le llega una oferta para salir del Bernabéu. Ya con siete años en el club, lo que le pongan sobre la mesa influiría en su continuidad.

“Financieramente querrá lo suficiente para el resto de su vida y para sus hijos y sus nietos. Son los clubes los que deben decidir qué quieren pagar por él”, añadió en relación a Gareth Bale, ganador de todo con la camiseta del Real Madrid.

Precisamente, el ’11′ del cuadro ‘galáctico’ se ejercita con sus compañeros para el reinicio de LaLiga. La próxima semana, los merengues jugarán en el Alfredo Di Stéfano frente al Eibar.

