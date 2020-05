Las informaciones que sitúan a Gareth Bale fuera de Real Madrid vienen desde hace varios meses. Fresco está el recuerdo de la vez que el entrenador Zinedine Zidane decidió apartarlo de una convocatoria para un amistoso, alegando que “le estaban buscando una salida”.

Ahora, es el mismo Gareth Bale quien respondió respecto a si es que podría marcharse del Real Madrid. El delantero galés no se ve fuera del club al final de la presente campaña, pero no ve con malos ojos que a futuro se sume a la Major League Soccer (MLS).

“La MLS es una liga que está creciendo desde hace años y su desarrollo continúa hacia arriba. Son varios los futbolistas que actualmente piensan jugar allí. Es algo que me interesaría. Me gusta ir a Los Angeles de vacaciones porque allí juego golf”, dijo este viernes Bale, atacante del Real Madrid, al podcast The Hat-Trick.

Bale, una piedra en el zapato del Madrid

Asimismo, el internacional con la Selección de Gales contó quién es el jugador de la ‘Casa Blanca’ con el que se lleva mejor. “Hablo mucho con Luka Modric. Nos conocimos y estuvimos buen tiempo en Tottenham. También con Kroos", añadió el también ex jugador del Southampton.

Hay que tener en cuenta que el contrato de Gareth Bale en Real Madrid termina a mediados de 2022 y que hace siete años los merengues pagaron 101 millones de euros por su pase a los ‘Spurs’.

De otro lado, PSG festejó en redes sociales luego que la LFP lo haya declarado campeón de la Ligue 1. La pandemia impidió que el torneo francés termine de manera regular esta temporada y los parisinos obtuvieron su novena estrella.