Nuevamente Gareth Bale es noticia por su mala relación con el entrenador y directivos del Real Madrid. El galès, quien venía teniendo minutos y tomando protagonista en el equipo de Zidane, se topó con una nueva situación incómoda, la cual no estaría dispuesto a pasar por alto.

Hace un par de semanas, el ex Tottenham protagonizó un polémico gesto que habría avivado la llama de su enfrentamiento con los directivos del club. Bale se negó a posar con un banderín que llevaba el escudo del conjunto blanco, pero la causa definitiva de su malestar llegaría en la semana de Champions League, cuando Zinedine Zidane decidió dejarlo fuera de la convocatoria.

Tal como informó ‘AS’, “de repente vio el partido ante el Brujas en la grada. Nadie sabe bien por qué, no tenía nada, no se sentía cansado, no necesitaba reparar fuerzas. Sin explicación ninguna, regresó al equipo titular ante el Granada. No parece que sea la mejor manera de sacarle jugo a un futbolista que necesita sentirse importante”.

Además, el medio madridista asegura que haberlo dejado fuera de la convocatoria de Champions League, “fue la gota que derramó el vaso” y que desde su arribo en el 2013," es la primera vez que el galés quiere marcharse del club".

Gareth Bale fue de suma importancia en la historia reciente del Real Madrid en Europa, obteniendo cuatro Champions League (anotando cuatro goles en dichas finales), tres mundiales de clubes, tres Supercopas europeas, una liga y una Copa del Rey.