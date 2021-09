Eduardo Camavinga, último fichaje del Real Madrid, procedente del Stade Rennes de la Ligue 1 de Francia, firmó este miércoles, junto al presidente del club Florentino Pérez, el contrato que le une al conjunto blanco hasta el 30 de junio de 2027, con su característica sonrisa y acompañado de su familia.

El centrocampista galo estampó su firma en los papeles pertinentes y posó, primero, junto al titular de la entidad con una imagen del nuevo Santiago Bernabéu detrás y, posteriormente, ya con la camiseta con su nombre y el ‘25’ a la espalda, con las 13 Ligas de Campeones conseguidas por el conjunto blanco y compartiendo el momento con sus seres queridos.

Una jornada frenética para Camavinga que arrancó pasando sin problemas el reconocimiento médico para posteriormente conocer a sus nuevos compañeros, quienes le dedicaron una ovación de bienvenida, con el entrenador Carlo Ancelotti de maestro de ceremonias dirigiéndole unas palabras en francés.

Camavinga acompañado por Carlo Ancelotti en la presentación con el plantel. (Foto: Real Madrid)

A continuación, se puso a las órdenes del cuerpo técnico de la ‘Casa blanca’ para, tras disputar los 90 minutos en el empate de Francia sub-21 contra Islas Feroe el pasado lunes. Según muestra el club en sus redes sociales, fe uno más en la parte de trabajo físico en el gimnasio e incluso pisó el césped.

Camavinga comenzó a preparar así su debut con el Real Madrid que, con las lesiones de Luka Modric, Toni Kroos y Dani Ceballos y con Casemiro y Federico Valverde incorporándose tarde por sus compromisos con la selección nacional, podría llegar este mismo viernes contra el Celta de Vigo en LaLiga Santander.

Un partido especial ya que también supone la vuelta del fútbol al histórico estadio Santiago Bernabéu 560 días después del último encuentro, un clásico frente al Barcelona que acabó con victoria (2-0) gracias a los goles de Vinicius Junior y Mariano Díaz.

Durante el acto de presentación frente a los medios de comunicación, Camavinga alcanzó a decir: “Estoy muy orgulloso de defender este escudo. Agradecer al presidente y a toda mi familia. Si alguien me dice hace unos años que iba a estar aquí, no me lo hubiese creído. ¡Hala Madrid!”, manifestó.