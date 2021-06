En cada una de sus etapas como presidente de Real Madrid, Florentino Pérez sorprendió a los hinchas con los conocidos (también esperados) fichajes ‘galácticos’. Sin embargo, la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, la inversión para remodelar el estadio Santiago Bernabéu afectaron la economía de la institución.

A pesar de los problemas financieros, los grandes jugadores siempre son relacionados con el club merengue. Ese es el caso de Kylian Mbappé, quien encaja en el perfil que suele buscar el titular de la ‘Casa blanca’. En medio de tantos rumores que sitúan al delantero como posible contratación para la siguiente campaña, el alto directivo evitó referirse a un futbolista que tiene contrato con otra entidad.

“No hablo de jugadores que no están en el Real Madrid. Yo sé lo que quieren los socios. Quieren que estén los mejores. Todo el mundo sabe cuál es mi política. Que jueguen aquí los mejores y mezclen con los jóvenes. Lo equipos tienen que renovarse y estamos en esa etapa de renovación”, explicó.

“No quiero hablar de jugadores que no estén en el Madrid porque es una falta de respeto. La gente confía en mí. Vendrán los que ellos y yo pensemos que son los mejores. Mbappé es de los mejores, pero no está en el Madrid…. Lo mismo para Erling Haaland, no hablo de ellos”, agregó Florentino Pérez en el programa El Transistor de la cadena radial Onda Cero.

Ancelotti y el plantel

El presidente de la institución explicó que Carlo Ancelotti tendrá una tarea muy importante. De momento, Pérez anticipó que habrán salidas en la plantilla. “Ahora tenemos 35 jugadores y solo podemos inscribir a 25. Tenemos un gran trabajo por delante. Por ejemplo, ceder a algunos que no están en edad de rendir al máximo nivel”, dijo.

“Estamos encantados con Ancelotti y con Pintus. Nos acordamos de él desde el principio. ¿Pochettino? No hablamos con él, ni con Conte. Tengo una buena relación con José Ángel y, hablando, pensamos que podía ser una buena solución. Estamos encantados. Unos entrenadores se van y otros vienen”, concluyó.