El retorno de Carlo Ancelotti a la dirección técnica de Real Madrid será beneficioso para los futbolistas cuyas situaciones estuvieron en duda en los recientes meses. Ese ese el caso de Martin Odegaard, quien gozará de una nueva oportunidad para hacerse un espacio en el conjunto de la capital española con miras a la temporada 2021-22.

El mediocampista regresó al cuadro merengue para formar parte del plantel de la campaña anterior. Pero, el jugador eligió marcharse cedido en enero pasado al Arsenal por las pocas oportunidades bajo las órdenes de Zinedine Zidane. Luego de la continuidad ganada con los ‘Gunners’, el noruego apunta a convencer al DT italiano.

Así, el futbolista ofensivo confirmó este miércoles que está citado para arrancar la pretemporada con la ‘Casa blanca’. Pese a los rumores que, en principio, señalaron que Odegaard era uno de los integrantes del primer equipo por los que el club estaba dispuesto a escuchar ofertas. Incluso, el conjunto del norte de Londres está pujando para quedarse con el ’10′.

“La situación es que soy un jugador del Real Madrid y volveré para empezar allí la pretemporada dentro de una semana y media. El Madrid ha sido claro con que me quiere de vuelta. Así que será momento de volver y retomar los entrenamientos”, declaró en TV2, canal de su país a donde fue invitado para analizar el Portugal-Francia por la Eurocopa.

En la misma línea, Odegaard desveló que todavía no tuvo contacto directo con Ancelotti, el entrenador que le permitió disputar sus primeros minutos con el equipo profesional en 2015, cuando apenas tenía 16 años. “Con él personalmente no, pero he hablado mucho con el club y pienso que tienen buenas reseñas”, agregó en la transmisión.

Enseguida, el noruego está ilusionado con esta nueva chance. “Siempre ha sido un sueño jugar allí. Llevo en el club más de seis años y jugar allí siempre ha sido la meta. Siempre quiero jugar, lo he dicho en todo momento. Jugar es importante”, agregó el hombre de 22 años que se pasó cedido el Herenveen y el Vitesse holandeses, la Real Sociedad y el Arsenal.

Finalmente, Odegaard es uno de los pocos jugadores que llegará descansado porque no alcanzó a clasificar a la Eurocopa con su selección. Por ello, el delantero aprovechó las vacaciones para estar con los suyos. “Es bonito estar en casa ahora. Pasa tiempo entre una vez y otra y especialmente con lo que ha pasado durante el último año, con el confinamiento y todo eso, es mejor aún”, cerró.