Real Madrid: ¿Isco cambiará de equipo tras inconvenientes con Santiago Solari?

El horizonte del Real Madrid continúa nublado antes de que la Liga española vuelva a la acción este fin de semana, en medio de especulaciones sobre el futuro del centrocampista español Isco en el equipo "merengue", debido problemas con el argentino Santiago Solari. Marcha sexto en la tabla, por detrás de equipos como el Espanyol y el Alavés, y a seis puntos del Sevilla, líder del campeonato.

Isco, que ejerció de capitán de la selección española a principios de este mes, no salió de titular en la humillante derrota por 3-0 del pasado fin de semana en Eibar, y no pisó el césped en la victoria de la Champions League del martes contra la AS Roma.

La derrota ante el Eibar fue la quinta del Madrid en 13 partidos ligueros esta temporada, solo una menos de las que sufrió en la campaña pasada entera.

Los medios españoles han publicado que Isco se ha peleado con el nuevo entrenador, Solari, quien no lo ha incluido en la alineación titular para ninguno de sus seis partidos al frente del club.

La situación que rodea al talentoso centrocampista, del que en ocasiones se ha especulado con un eventual fichaje por el Manchester City, el Barcelona y otros grandes clubes de Europa, ha causado consternación entre los aficionados del club. Por eso hay gran interés en saber si jugará ante el Valencia.

"Son decisiones puntuales para momentos puntuales. Estoy para tomar decisiones y ya está", dijo Solari cuando se le preguntó sobre la ausencia del jugador andaluz en Roma. "Las decisiones son casi siempre deportivas salvo un caso excepcional y aquí no hay ninguno", aseguró.

"La titularidad o suplencia de un jugador es un problema ficticio, no existe. Así lo sentía cuando jugaba. Estamos para darlo todo al cien por cien y para ver si nos eligen", afirmó.

El Valencia, club en el que Isco comenzó su carrera, aunque no logró hacerse un sitio en el primer equipo antes de mudarse al Málaga, llega al Bernabéu tras caer eliminado de la Champions.

En España también aseguran que Solari ve a Isco en mal estado físico y que no entrena como debería para contrarrestar otra situación. Además, se dice que el centrocampista se habría negado a darle la mano al argentino, ya que ambos tendrían una tensa relación.

