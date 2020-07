James Rodríguez y Carlo Ancelotti han coincidido dos veces en el mundo del fútbol. Primero en Real Madrid y luego en Bayern Múnich. El entrenador, hoy en Everton. admitió que la relación con el sudamericano es buena y es uno de los jugadores que más le gusta. No obstante, la llegada del ’10′ a la Premier League parece complicada.

“Me gusta, me gusta mucho como jugador. Cuando salí de Madrid, James Rodríguez me siguió a Múnich. Vino a jugar. Pero me siguió como un rumor a Napoli y ahora me sigue hasta aquí, a Everton, como un rumor. Tengo que ser honesto, me gusta mucho. Pero él es un jugador del Real Madrid. Creo que seguirá siendo un jugador del Real Madrid”, dijo en entrevista con The Guardian.

El colombiano vive una situación bastante delicada en el Madrid con Zidane, que reveló que fue el propio colombiano quien pidió no ser convocado al encuentro ante el Athletic en Bilbao. Si no tenía muchas opciones de sumar minutos tras la reanudación de LaLiga, el regreso de Lucas Vásquez y Luka Jovic a la plantilla significó un nuevo obstáculo para James.

Everton y la próxima temporada

"Los nombres que mencionaste son los mismos que se mencionaron hace un año cuando estaba en Napoli; ¡hace dos años cuando estaba en Bayern! ¡Me siguen!", añadió el italiano, en relación a otros rumores como Thiago Silva o Rabiot.

“Los jugadores que vamos a firmar serán buenos jugadores. No importa si son jóvenes o viejos; con experiencia o sin experiencia. Es importante tener buenos jugadores”, concluyó.

Así, parece que al colombiano se le cierra una de las puertas que más fuerte pensaba golpear en el próximo mercado de fichajes. Aunque en la Premier League aún tiene algunas otras posibilidades.