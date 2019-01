Real Madrid: José Mourinho se refiere a la posible vuelta al Santiago Bernabéu

Despedido por Manchester United en diciembre del año pasado, José Mourinho se ha convertido en el candidato favorito para Real Madrid y Benfica. El entrenador se ha referido a ambas posibilidades en una entrevista a Correio da Manha.

El trabajo que realizó en su paso por España es una de las razones principales por las que aparece como reemplazante de Santiago Solari. Sin embargo, The Special One ha preferido no ir más allá para no alimentar los rumores.

"Cuando un entrenador o un jugador vuelve, significa que hizo algo positivo. Lo sentí cuando llegué al Chelsea. Cuando un profesional regresa o se le ofrece regresar a un club, es un honor tremendo", reveló Mourinho.

"No es una apuesta a ciegas, los clubes están tratando de contratar a un jugador o un entrenador que ya conocen, que ya ha estado allí, y si se lo ofrecen es porque conocen el valor de esa persona", continuó.

Mourinho, además de ser colocado por medios ingleses en Real Madrid, también fue el favorito de Benfica. El DT aclaró que, por el momento, no tiene la más mínima intención de regresar a su país a dirigir.

"Creo que puedo decir que hoy no tengo ninguna intención de trabajar en Portugal. Estoy bien tal y como estoy. Hoy no soy opción para el Benfica", añadió el luso y afirmó que "el dinero no es el problema".



Con información de EFE