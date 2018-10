Real Madrid: Julen Lopetegui no teme ser despedido tras derrota ante Alavés

Real Madrid vive momentos de tensión. El equipo merengue hiló su cuarto partido sin anotar goles en la histórica caída en campo del Alavés (1-0). El estratega de la institución, Julen Lopetegui, salió al frente y mostró entereza ante la coyuntura negativa.

El entrenador del cuadro blanco pidió "tranquilidad" y aseguró que es hora de "aprender de los errores", aunque mencionó varias veces que deben "recuperar jugadores", en alusión a las lesiones de Gareth Bale y al bajón en su rendimiento que acusan jugadores como Karim Benzema, cambiado este sábado al medio tiempo.

"Cuando no consigues marcar a pesar de haberlo merecido... Cuando no es así las cosas son complejas. Hay que recuperar frescura, jugadores, tranquilizarnos y aprender de los errores. Cuando hemos tenido espacio hemos podido correr con balones a Bale y Benzema, pero no hemos conseguido estar certeros en la acción final", explicó.

Cuando le preguntaron si temía ser despedido por malos resultados, Julen Lopetegui indicó que los entrenadores siempre atraviesan por malos momento y recordó que "en el peor de los casos" solo estarán "a 3 puntos del líder", en caso el Barcelona derrote el domingo al Valencia en Mestalla.

"Los entrenadores estamos expuestos a estas situaciones, pero no pensamos en eso. Sabemos que no es un buen momento y en el peor de los casos estamos a tres puntos del líder. Es cierto que tenemos que recuperar a jugadores y tener tranquilidad para volver a la senda del triunfo. Las lesiones de Karim y Gareth nos han condicionado mucho", sentenció.

Al final, Lopetegui envió un mensaje a los hinchas del Real Madrid: “Este equipo lleva trabajando como bestias desde hace tres meses y va a seguir haciéndolo así, es lógico que estemos todos los madridistas decepcionados. Pero hay que tener perspectiva, estamos en octubre, tenemos un margen de mejora y recuperación de jugadores que nos van a hacer recuperar sensaciones de principio de temporada. El reflejo que tenemos que recuperar lo antes posible es lo que vimos ante el Roma, por ejemplo”.