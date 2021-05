Zinedine Zidane fue uno de los protagonistas de la semana en el ámbito deportivo, luego de que se oficialice su salida de Real Madrid, pese a que tenía un año más de contrato. Uno de los más afectados que su alejamiento de la entidad merengue es Karim Benzema, que ahora concentrado en su selección, se volvió a referir al tema.

El centrodelantero del club de Valdebebas no dudó en calificar a Zidane como el “hombre perfecto” y dijo estar “decepcionado” con la salida de ‘Zizou’ del Real Madrid, pero afirmó que la vida sigue a pesar de su ausencia.

“Zizou siempre me ha respaldado, me ha apoyado, me ha ayudado a alcanzar el nivel que tengo ahora, por eso se lo agradeceré siempre”, dijo a los medios reunidos en la casa de la selección de Francia.

Por otro lado, Karim Benzema destacó su vuelta a la selección campeona del mundo en Rusia 2018. El popular ‘Gato’ se refirió a los motivos de su regreso y elogió a los otros delanteros convocados por Deschamps para la Eurocopa.

“Creo que es el rendimiento y que nunca he dejado de creer. Estaba tocado porque moralmente era duro no estar. Ha habido muchos obstáculos que han formado parte de mi carrera pero siempre he luchado y he tenido mi recompensa. Al final es el fútbol que haces lo que cuenta”, dijo.

Karim Benzema también habló de Antoine Griezmann, el delantero que es el indiscutible titular en la selección.

“Creo que somos jugadores de alto nivel, no hay que pensar en qué hacer, es automático. No hace falta pisar el uno al otro, le gusta tener el balón, estar en movimiento, jugar a uno o dos toques. Son jugadores con los que me encanta jugar en el campo porque saben hacer de todo”, indicó.