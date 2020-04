Kylian Mbappé ya no quiere seguir más en el PSG. El futbolista no se siente del todo valorado. Su relación con Thomas Tuchel no es de las mejores y a pesar de ser decisivo en el plantel, no tiene el peso de otras estrellas como Neymar, por ejemplo. Cree que es hora de cambiar de aires y Real Madrid es la principal alternativa.

Zinedine Zidane ya mostró su interés por contar con él. “Me gusta Mbappé”, reveló en más de una oportunidad el entrenador blanco; sin embargo, los problemas económicos entre ambos clubes podrían detener el traspaso. Kylian no quiere esperar más.

Según informa Four Four Two, el entorno del jugador ya se comunicó con el Real Madrid para mostrarle su deseo de firmar este mismo verano.

En el mensaje explican que el París está haciendo todo lo posible por renvoar a Neymar, algo que les beneficiaría debido a que no tendrían todo su podería en intentar que Kylian no deje el plantel.

La única duda sería si el traspaso se da esta temproada o la siguiente. Todo depende de la oferta formal que se le entregará al PSG.

Si el cuadro ‘bleu’ decide no darle el visto bueno, tendrán que esperar un año, donde las pretenciones económicas habrán bajado y Kylian será un futbolista libre.

Este verano, como ya han anunciado varios expertos, no habrá fichajes multimillonarios y solo se fichará a Mbappé si el París Saint Germain rebaja su precio.

¿Real Madrid ya no jugará en el Santiago Bernabéu?

LaLiga permitirá que el Real Madrid concluya la presente temporada en el estadio Alfredo Di Stéfano, escenario donde habitualmente juega la filial de la ‘Casa blanca’. Según información del diario Marca y la Cadena Cope, el club merengue debe realizar la solicitud formal ante las entidades correspondientes.

La directiva de la institución ha tomado esta decisión porque no tendrá que preocuparse por el aforo y los aspectos relacionados con la asistencia del público, pues cuando retorne la actividad del fútbol profesional se desarrollará sin la presencia de los aficionados en las graderías.

