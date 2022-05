Paso a paso, así quiere vivir Carlo Ancelotti, quien está a días de disputar una nueva final de Champions League en su carrera. En ese sentido, el entrenador no quiere que nada le distraiga del Real Madrid vs. Liverpool, ni siquiera la posibilidad de sumar a uno de los mejores futbolistas del momento: Kylian Mbappé. De hecho, el italiano fue contundente en su reciente aparición ante los medios de comunicación.

“Yo no considero el tema Mbappé, el único tema que tengo en cuenta es la final de la Champions y por eso estoy muy tranquilo”, manifestó el técnico madridista en rueda de prensa.

“No me preguntan de esto porque mi tiempo lo paso en Valdebebas, en mi coche, en mi casa y a veces me gusta ir a los buenos restaurantes de Madrid, pero nadie me pregunta por eso, solo me hablan de la final. Todo el mundo está centrado en la final de la Champions”, defendió.

Fue la respuesta que repitió en las cuatro ocasiones que el nombre de Mbappé salió a la palestra, asegurando que su plantilla no se descentra por los rumores y que todos están centrados en la gran cita de París ante el Liverpool, el próximo 28 de mayo.

“A día de hoy el madridismo está ilusionado con la final de la Champiopns, todos pensamos en lo mismo, que es ganar la número catorce”, afirmó.

“Entiendo todo, pero esto no cambia nuestra idea, los objetivos están focalizados, lo pasamos bien, el ambiente es bueno y vamos a preparar el partido con máxima ilusión, todo lo que pasa alrededor, lo que se habla en este momento no nos afecta para nada. Estamos muy centrados y muy contentos. Esperamos con calma y tranquilidad que llegue el partido”, reiteró.

Kylian Mbappé tiene contrato con PSG hasta el 30 de junio. (Foto: AFP)

Dudas por Mbappé

Cuenta el diario AS que, este jueves, a dos días del choque liguero (PSG vs. Metz), el nacido en Bondy no saltó a la cancha para entrenar con el resto de sus compañeros. De hecho, el goleador solamente se quedó en el gimnasio y laboró en solitario. En ese contexto, a estas alturas, el campeón del mundo en 2018 es duda.

La incógnita se mantendrá, señala la fuente, al menos hasta el viernes. Para ese día, el club debe difundir un parte médico para explicar la situación de cada integrante del plantel. Entonces, el caso de Mbappé quedará claro en las siguientes horas. Aunque, eso sí, todavía queda camino por recorrer para el enfrentamiento final del curso.

De todos modos, la sensación de incertidumbre se acentúa en Paris Saint Germain y siempre vinculado con Kylian. En la interna (directivos, entrenadores y compañeros) esperan que ‘Kiki’ tome una decisión sobre su permanencia. Encima, los hinchas desconocen si podrán despedirse del crack en el estadio.

El plantel liderado por el técnico Mauricio Pochettino está citado para el viernes en las instalaciones del Camp des Loges. Desde el centro de entrenamiento trabajarán por última vez antes de un choque oficial. Precisamente, en esa jornada, se tendrá más claro el panorama en torno a Mbappé.