La decisión de Mbappé: tratar su rodilla con Bertrand Sonnery-Cottet, médico que operó a Ibrahimovic. (Redes Sociales)
Por Redacción EC

Kylian Mbappé afronta su momento más delicado en el Real Madrid tras su sufrir un esguince en la rodilla izquierda que le ha mantenido al margen de partidos clave del club y le obliga a gestionar con cautela su regreso. El atacante francés decidió viajar a su país para ponerse a punto con Bertrand Sonnery-Cottet, médico traumatólogo de confianza.

