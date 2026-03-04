Kylian Mbappé afronta su momento más delicado en el Real Madrid tras su sufrir un esguince en la rodilla izquierda que le ha mantenido al margen de partidos clave del club y le obliga a gestionar con cautela su regreso. El atacante francés decidió viajar a su país para ponerse a punto con Bertrand Sonnery-Cottet, médico traumatólogo de confianza.

En su intención por optimizar su rehabilitación, Mbappé ha depositado su confianza en Sonnery-Cottet, especialista en lesiones complejas de rodilla y con amplia experiencia en deportistas de élite. Este médico, con base en Lyon, ha tratado con éxito a figuras internacionales y se ha ganado gran reputación.

Sonnery-Cottet no es un nombre menor en el mundo del fútbol: entre sus pacientes están algunos de los mejores futbolistas que han afrontado lesiones severas en ligamentos, como lo fue el caso del delantero Zlatan Ibrahimović y, más recientemente, del central Mouctar Diakhaby, quien fue operado por el galeno tras una grave lesión sufrida en un partido de LaLiga.

Mbappé sufre un esguince en la rodilla izquierda. (Photo by ANDER GILLENEA / AFP) / ANDER GILLENEA

El Real Madrid ha confirmado que la lesión de Mbappé se trata a través de un plan conservador, sin cirugía por ahora, y que la evolución marcará los tiempos de retorno a la competición. El francés se perderá varios compromisos del club, pero confía en llegar al 100% al inicio del Mundial 2026.

Mbappé no quiere sorpresas en su proceso de rehabilitación. Está comprometido con resolver su problema y agradece también el apoyo del club, que ha enviado parte del cuerpo médico a Francia para acompañar al jugador. El objetivo es regresar a las canchas totalmente recuperado.

SOBRE EL AUTOR