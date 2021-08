Conforme a los criterios de Saber más

En la planta donde confeccionan las camisetas de Real Madrid ya tienen todo preparado. Están separadas las letras de su apellido y también el número que llevará en la espalda. Solo falta que llegue él, estampe su firma y se la pruebe. Kylian Mbappé no ve la hora de que eso pasó.

El traspaso del delantero del PSG al cuadro merengue podría definirse en las próximas horas. El mercado de pases cierra el 31 de agosto y solo queda esperar la confirmación de ambas partes.

Es casi un hecho que se va a dar porque el Madrid ya presentó más de una oferta y el PSG no se quiere quedar con las manos vacías. Compraron a Mbappé en 180 millones de euros, ya no quiere renovar contrato y el próximo año se podría ir libre, a costo cero. Aunque le sobre cash al club, no es negocio.

En tienda merengue están felices. Se trataría del fichaje más importante del equipo merengue desde Cristiano Ronaldo. Por su juventud, capacidad goleadora y mentalidad ganadora, Mbappé se presenta como el elemento perfecto de un equipo busca retornar a las primeras planas allá por mayo, cuando finalizan las temporadas y se definen los títulos más importantes.

Kylian Mbappé, el niño que idolatraba a Cristiano Ronaldo. (Foto: AFP)

Pero al igual que en la vida, en el fútbol nada es fácil. Mbappé es un gran futbolista y su presencia potencia tremendamente a la plantilla del Real Madrid. Sin embargo, el joven campeón del mundo deberá enfrentarse a varios problemas que aqueja el club merengue desde el punto de vista deportivo. Ahora Carlo Ancelotti tiene una nueva misión: que Kylian funcione.

Los problemas que enfrentará Mbappé en el Real Madrid

Está clarísimo que Kylian será titular en el este equipo merengue, pero antes Ancelotti deberá definir algunos detalles en torno a su participación en el equipo y cómo sacarle el máximo provecho a su talento.

¿En qué posición va a jugar? El Real Madrid de Carlo Ancelotti juega con tres delanteros. Actualmente son Hazard, Benzema y Gareth Bale. El belga arranca como extremo por la izquierda, el galés tiene la misma posición pero por la derecha y el francés es ‘9′ goleador. ¿Quién tendría que salir para que encaje Mbappé? Por rendimiento, lo más probable es que el sacrificado sea Hazard. Viene de lesiones largas y en el equipo blanco no ha llegado ni al 80% de sus capacidades. El tema es el siguiente: ¿Funcionará Kylian partiendo desde la izquierda? En el PSG viene de ser considerado el delantero centro con Neymar partiendo desde la izquierda y Di María por derecha.

¿Tiene la capacidad para jugar extremo? Sin duda. Es rápido, habilidoso y encarador, pero deberá entenderse a la perfección con Benzema para hacer funcionar el nuevo tridente merengue. Así como lo hizo Cristiano en sus inicios con la camiseta blanca: partía desde la izquierda, pero terminaba en el área definiendo. Por muchos años, Benzema se volvió el mejor asistidor del Real Madrid. Hoy, sin CR7, el ‘Gato’ se ha vuelto el goleador indiscutido del cuadro español.

Hazard, Benzema y Bale componen el tridente ofensivo del Madrid en la actualidad (Foto: EFE/Juan Carlos Cárdenas)

Lesiones en la volante. El éxito que ha tenido este Madrid en la última década no solo se debe a Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos, dos emblemáticos futbolistas que ya no están en el equipo, sino también a su mediocampo. Luka Modric, Toni Kroos y Casemiro han formado un trío en la volante que combina todos los elementos necesarios para hacer rodar la máquina blanca: precisión, visión, creatividad y robo de balón. Si bien el Madrid ha reforzado esta zona del campo con un joven como Federico Valverde, su buen juego sigue dependiendo de los mencionados. Y hoy, dos ellos están lesionados (Luka y Toni) y Modric ya tiene 35 años. El croata demostró la temporada pasada que puede seguir jugando a un nivel superlativo, pero tanto él como el alemán no tienen sustitutos.

El problema no es menor y la directiva no parece haber puesto mucha atención en él. No al menos como en la delantera, donde sí se está apostando cada vez más por jóvenes como Vinicius y Rodrygo, que son capaces de ingresar en el segundo tiempo y cambiar el rumbo de un partido.

La sombra de Cristiano Ronaldo. Cuando era niño, Mbappé tenía posters de él en su cuarto. El francés creció admirando al portugués, que tuvo sus mejores años precisamente en el Real Madrid. CR7 se convirtió en el máximo goleador de la historia del club y ganó cuatro Champions League, torneo donde siempre destacó. Desde que se fue, el equipo merengue ha visto disminuidas sus posibilidades de levantar la ‘Orejona’ y ganar otros títulos también a los que estaba acostumbrado. Sobre el francés de 22 años recaerá ese peso, no solo por el precio que pagará el Real Madrid, sino por todo lo que se espera de él como futbolista. Es cierto que ha demostrado ser lo suficiente maduro para llevar a Francia a la final de Rusia 2018 o ayudar al PSG a eliminar rivales importantes en Champions, pero todavía no sabemos si puede ser tan grande como Cristiano.

VIDEO RECOMENDADO

A pesar de los rumores que colocaban a CR7 en el Manchester City, finalmente volverá a vestir la camiseta de los ‘Diablos Rojos’, pero por qué no prosperaron las negociaciones con el equipo de Guardiola. Entérate de todos los detalles en el siguiente video.