Real Madrid parecía ser el nuevo destino de Kylian Mbappé a partir de la siguiente temporada, pero el francés decidió rechazar la oferta de la institución española y permanecer en el PSG. Tras renovar su vínculo con los parisinos, hasta 2025, el delantero no ha dejado de recibir críticas y esta vez Dani Carvajal se refirió al tema.

El defensor de 30 años participó en una entrevista para Onda Madrid y fue consultado directamente por la determinación de ‘Kiki’. “Nos ha sorprendido su decisión, porque el mejor club del mundo es el Madrid”, explicó el futbolista en principio.

“Cuando el Real Madrid llama a tu puerta, casi nunca dices que no. Hay trenes que solo pasan una vez”, agregó Dani Carvajal. Desde la interna de la ‘Casa blanca’ no ocultan su incomodidad con Kylian Mbappé, aunque hace unas horas Karim Benzema decidió minimizar lo ocurrido con una certera frase: “No es momento de hablar de cosas pequeñitas”.

Mbappé no renuncia al sueño de ir al Real Madrid

Durante una entrevista para la BBC, Mbappé no desechó la posibilidad de firmar por el reconocido club español dentro de algún tiempo. “Nunca termina”, afirmó el talentoso futbolista respecto a su sueño de llegar al Madrid.

“No se sabe lo que puede pasar en el futuro. Renuncio a pensar en eso. Solo me enfoco en el presente y por eso es que firme un nuevo contrato de tres años más con el Paris Saint Germain”, resaltó Kylian.

“La semana pasada tomé la decisión de quedarme. Primero hablé con el presidente del Real Madrid, porque le tengo mucho respeto a él y al club. Creo que era importante decirlo personalmente que no me iba a ir. Para ser un gran jugador, tienes que ser honesto. Todo fue genial, porque tenemos una buena relación”, finalizó el francés.