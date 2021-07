Conforme a los criterios de Saber más

Hace algunos años, en tiempos donde el mercado de fichajes estaba activo como ahora, el Real Madrid siempre era el gran protagonista. La ‘Casa Blanca’ era capaz de anunciar refuerzos imposibles como el Luis Figo o siendo los primeros en romper el mercado pagando cerca de 95 millones de euros por Cristiano Ronaldo. Sin embargo, en estas últimas temporadas todo ha cambiado. Ya no llegan estrellas al conjunto madridista; pasa todo lo contrario, se están yendo como Raphael Varane.

CONTENIDO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES: ¿Harry Kane al Manchester City?: conoce los fichajes más millonarios en plena pandemia

Primero se anunció la no renovación de Sergio Ramos, capitán y leyenda del Real Madrid, al PSG de Francia. Ahora la noticia desde Valdebebas es la venta de Raphael Varane, el otro central, al Manchester United por 50 millones de euros. Ya hay acuerdo entre ambos clubes y se hizo oficial este 27 de julio. El francés pasará de ganar seis millones y llegará a cobrar once con el conjunto inglés donde tendrá un contrato de cuatro temporadas.

El Confidencial, medio español, ha revelado audios de Florentino Pérez donde dispara contra dos leyendas del Real Madrid. Además, indicaron que durante la semana sacarán más audios a la luz.

De esta manera se pone punto final a la historia de uno de los mejores centrales que llegó al Real Madrid en el 2011 por solo 10 millones de euros. Fue la apuesta del cuadro madridista quien hizo caso a la recomendación de Zinedine Zidane y el negoció le salió perfecto porque el defensor se convirtió en pieza fundamental del equipo.

Según la prensa española, el defensor francés estaba dispuesto a renovar su contrato con el Real Madrid, pero pedía una mejora salarial. Sin embargo, eso era imposible en estos tiempos donde en Valdebebas están en modo ahorro. Entonces, Varane pidió salir y no poner trabas a ninguna negociación. El precio fijado en 70 millones de euros bajó a 50 y en la Casa Blanca aceptaron. Sobre todo, porque el próximo año el campeón del mundo con Francia se podría ir gratis.

“¡Qué gran fichaje, qué gran jugador hemos firmado! Es genial y lo hemos conseguido. Creo de verdad que Varane se ha sentido atraído por este proyecto del United, que le ha parecido mejor que el del Real Madrid. Hemos firmado a un jugador de un gran prestigio y jerarquía, que le puede dar un gran equilibrio a la defensa del United”, así anunció Rio Ferdinand el fichaje de Varane.

Raphael Varane dio positivo por coronavirus en la antesala del Real Madrid vs. Liverpool de Champions League. (Foto: EFE)

Cristiano Ronaldo y Raphael Varane se saludaron en el partido Portugal-Francia. (Foto: AFP)

-OPERACIÓN SALIDA-

Varane se despide del Real Madrid con 3 Ligas españolas, 3 Super Copa de España, 1 Copa del Rey, 4 Champions League, 3 Super Copa de Europa y 4 Mundial de Cubes. Todo un ganador el defensa francés que supo formar una de las mejores sagas centrales en el mundo junto a Sergio Ramos.

Será la tercera salida del Real Madrid del verano europeo tras las de Sergio Ramos y Brahim Díaz al Milan de Italia. De esta manera sigue en marcha el plan de reducir el plantel de primer equipo. Florentino Pérez no quiere tener una plantilla grande y ha decidido que antes de comprar, venderá algunos jugadores para hacer caja. Eso sí, si hay la posibilidad de fichar a un jugador libre como David Alaba no lo pensará dos veces.

David Alaba llegó al Real Madrid en calidad de jugador libre desde el Bayern Munich. (Foto: Real Madrid)

En tienda madridista siguen esperando que lleguen ofertas por Mariano, Jovic, Odriozola o Isco . Esperan generar más ingresos con la venta o préstamo de algunos de ellos. También existen una gran duda sobre el futuro de Dani Ceballos y Jesús Vallejo, quienes están en Tokio 2020 con la selección española. En Madrid, esperan que también puedan salir en este mercado de fichajes.

El negocio de contratar jugadores jóvenes con potencial a futuro no le ha salido bien al Real Madrid. Hasta ahora nadie ha destacado ni ha hecho lo suficiente para quedarse en el primer equipo. Martin Odegaard es otro de los jugadores por el que también esperan una buena oferta para poder venderlo. Sobre Take Kubo, una de las grandes figuras en Tokio 2020, se irá a préstamo a otro equipo a que siga sumando minutos.

Martin Odegaard jugó en el Arsenal cedido hasta final de temporada. (Getty)

Los directivos del Real Madrid tienen un solo objetivo en este mercado de fichajes: intentar traer a Kylian Mbappé. El delantero francés es el anhelo del cuadro blanco desde hace años y están haciendo todo lo posible para fichar al que sería el jugador más caro en toda la historia del equipo. Por eso esperan vender y vender.

Aquí un párrafo aparte para Eden Hazard quien también está dentro del plan salida del Real Madrid. El belga no fue lo que esperaban en tienda madridista. Hasta los auspicios no ven buenos ojos al jugador como imagen porque no fue la estrella que esperaban. Ahora se busca generar, al menos, 80 millones de euros por el atacante para así amortiguar la llegada de Mbappé.

Kylian Mbappé marcó 31 goles en la presente temporada con el PSG. (Foto: Getty Images)

-SIN ESTRELLAS-

Si el Real Madrid antes era el equipo de los “galácticos”, ahora ya no es ni la sombre de aquellos años. La pandemia, crisis financiera y la aparición de los jeques árabes y sus petrodólares le quitaron el reinado al cuadro español que ahora ya no puede fichar con tranquilidad.

Según la prensa española, sino llega Kylian Mbappé, el Real Madrid se retira del mercado de traspasos. A pesar de quedarse sin sus dos centrales titulares, apostará con lo que tienen: David Alaba, Nacho, Militao y el cuarto integrante sería uno de las divisiones menores o apostarían por la continuidad de Jesús Vallejo.

Defensor llegó al Real Madrid con 18 años, proveniente del Fluminense. (Foto: AFP)

Hay una gran preocupación porque el Real Madrid no ha renovado su equipo desde hace varias temporadas. Es más, continúa apostando por Marcelo que desde hace 3 temporadas ya no es el mismo. Su nivel ha caído considerablemente. No hubo recambio en ataque tras la partida de Cristiano Ronaldo.

La base del Real Madrid está compuesta por Thibaut Courtois (29 años), Dani Carvajal (29 años), Nacho (31 años), David Alaba (29 años), (Marcelo (33 años), Casemiro (29 años), Luka Modrić (35 años), Toni Kroos (31 años) y Karim Benzema (33 años).

Karim Benzema es el cuarto mayor goleador en toda la historia del Real Madrid en Primera División. (Foto: Getty Images)

