Vinicius Junior y Rodrygo son las grandes apuestas de Real Madrid con miras al futuro. Sin embargo, los delanteros pudieron unirse a las filas de Barcelona, según reveló André Curry, quien fuera encargado del mercado sudamericano para los azulgranas. Un problema relacionado con agentes frustró el arribo de los brasileños al Camp Nou.

En el caso de ‘Vini’, los catalanes tenían hasta tres años y medio detrás del atacante, comentó el ex responsable de los culés en una entrevista con el diario Sport. No obstante, los representantes del ex Flamengo llegaron a reunirse con Florentino Pérez y la situación cambió radicalmente.

“Nos traicionaron sus agentes, que habían alcanzado un compromiso con Barcelona”, adelantó Curry. “En el momento clave de la operación, nos apuñalaron. Quince días antes de fichar por Real Madrid, Vinicius decía que era aficionado del Barça, que su ídolo era Neymar y afirmaba que Messi era mejor que Cristiano”, confesó.

Rodrygo Goes estuvo en la mira de Barcelona antes de fichar por Real Madrid. (Foto. EFE)

Pero la historia no terminó ahí, pues hubo una invitación del presidente merengue a Madrid. “Los agentes y el padre de Vinicius nos avisaron que irían, pero que nada ocurriría, ya había un compromiso de palabra (…) Los agentes volvieron a Barcelona, cerraron el acuerdo definitivo con nosotros, nos apretaron la mano… Y después desaparecieron y nos traicionaron”, desveló.

Asimismo, los blaugranas también tenían en la mira a Rodrygo. “Tenía el perfil para jugar en el Barça. Empecé a negociar con su agente, Nick Arcuri. El club estuvo dos veces reunido aquí en Brasil con el presidente del Santos: estábamos Óscar Grau, Pep Segura y yo. Les dije que teníamos que salir con el negocio cerrado. No lo hicimos. Y llegó el Madrid”, indicó.

Luego, Curry confesó que el fichaje de Rodrygo se produjo por si la apuesta con ‘Vini’ fallaba. “No se fiaban de Vinicius y temieron que hubieran fichado el jugador equivocado y nosotros el correcto. Por eso tienen dos jugadores de la misma edad, en la misma posición y extracomunitarios”, cerró.