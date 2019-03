Real Madrid le dio la bienvenida a Zinedine Zidane con un emotivo video

Real Madrid, con su presidente Florentino Pérez a la cabeza, presentó de manera oficial al entrenador Zinedine Zidane, quien vuelve al banquillo de la 'Casa Blanca' en reemplazo de Santiago Solari. En sus redes sociales, el club español le dedicó un espectacular video.

Ya en la presentación del 'Zizou', el mandamás del Madrid comenzó agradeciendo a Santiago Solari por tomar el mando del club en un momento difícil (la salida de Julen Lopetegui) y por mostrar profesionalismo en su corta etapa como DT merengue, recordando que es un "entrenador de la casa".

Luego, Florentino Pérez le dio la bienvenida a Zinedine Zidane y reveló que su regreso estaba pactado desde hace 5 días.

"Zizou, si vuelves a estar aquí es porque amas este escudo. Cuando te ofrecimos hace cinco días volver, demostraste una vez más tu lealtad. Hoy estamos listos para comenzar una etapa ilusionante. Gracias Zidane tu representas la grandeza de este club y de este escudo legendario", expresó Pérez ante un abarrotado auditorio.

Por su parte, Zidane ratificó su amor por este club y aseguró que trabajará para que el Real Madrid regrese al primer plano mundial.

"Me fui porque lo necesitaba. Ahora he vuelto porque me llamó el presidente, y como quiero mucho a Florentino y al club aquí estoy... estoy deseando poner al Real Madrid donde tiene que estar. Nadie me va a quitar la ambición y la ilusión por entrenar a este club, voy a dar todo lo que tengo dentro", indicó.