Para nadie es un secreto que Paul Pogba no atraviesa por su mejor momento en el Manchester United. El centrocampista francés, llamado a ser uno de los pilares del conjunto inglés esta temporada, no ha logrado salir del todo airoso de su lesión; y en las oficinas de Old Trafford ya piensan en qué hacer con el jugador de cara al futuro.

La posición del United y de su entrenador, Ole Gunnar Solskjær, es clara: no quieren que Paul se vaya. No obstante, Pogba no ha dado muestra alguna de que su intención sea justamente esa. Tanto es así que, según una información de ‘Daily Express’, la directiva ya se dio por vencida y le abriría las puertas de salida al francés.

En este sentido, la citada fuente menciona que el club de Manchester ha tasado a Pogba en nada más y nada menos que 175 millones de euros. Un valor un tanto elevado, teniendo en cuenta su poca participación en la Premier League, pero que en el Real Madrid estarían dispuestos a pagar por los servicios del volante de 26 años.

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, quiso fichar a Pogba en el marcado de fichajes pasado, pero nunca hubo un acuerdo entre ambos clubes. No obstante, parece que las cosas ahora podrían haber cambiado a favor del cuadro ‘merengue’. ¿Veremos a Paul vistiendo de blanco en 2020? Esto es algo que solo el tiempo y el dinero decidirán.