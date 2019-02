Real Madrid: Marcelo usará el 'método' de Cristiano para salir de la Casa Blanca

La 2018-19, después de ganarlo todo con Real Madrid, es la temporada más baja de Marcelo. El brasileño conoce del bajón notorio que ha sufrido y por su mente, si la situación no mejora, está la idea de abandonar el club.

El lateral izquierdo no ha sentido el respaldo de la institución por las severas críticas que ha recibido durante los últimos meses por parte de toda la prensa especializada en España.

Entonces, Marcelo -al igual que Cristiano Ronaldo-, se reunirá con el director general de Real Madrid, Jose Ángel Sánchez, para expresarle que no se siente cómodo y hará una solicitud de cara al futuro inmediato.

Tal como lo hizo el portugués antes de partir a la Juventus, el brasileño solicitará que faciliten su partida de la 'Casa blanca', ello como una muestra de gratitud por la trayectoria con el primer equipo desde que llegó en 2006.

Según el portal de AS, Real Madrid tendrá que analizar la situación con Marcelo, pues Florentino Pérez, presidente del club, considera importante al zurdo. No obstante, el jugador tendrá que mejorar el rendimiento y competir con Sergio Reguilón, quien ha mostrado solvencia cada vez que reemplazó al ex Fluminense.



Por otro lado, si los madridistas y el brasileño no llegan a un feliz acuerdo, Junior Firpo, actual jugador del Betis, se perfila como el principal candidato para sustituir a Marcelo. Es más, la entidad blanca ya habría hecho contactos por el hombre nacido en República Dominicana.