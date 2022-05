A horas de la final de Champions League, las preferencias de algunos futbolistas y entrenadores se dan a conocer. Mauricio Pochettino brindó declaraciones para el diario ‘Marca’ en las que se refirió a partido del Real Madrid vs. Liverpool. Además, el DT del PSG sostuvo que su predilección es ‘blanca’ y que Benzema está dentro de los mejores delanteros del mundo.

El entrenador del cuadro parisino se refirió al estado en el que llegan ambos equipos: “Todo depende del momento de forma. El Madrid ha tenido menos estrés, más tranquilidad para preparar la final. Ha podido manejar los tiempos mejor. EL Liverpool ha tenido que jugar una final de Copa y disputar la Premier hasta el final. Hay jugadores con un nivel de estrés alto. Ahí radica un poco, ver cómo se presenta el Liverpool”.

“El Madrid estará al 100%. Las finales son siempre al 50%, los dos equipos tienen calidad para manejar y controlar. Se decide por factores que se escapan, como la fortuna o el estado de forma o inspiración de algún jugador concreto”, agregó Pochettino.

El exentrenador del Tottenham admitió que su preferencia está con el equipo que dirige Carlo Ancelotti: “Está claro que mi corazón es mucho más blanco que rojo, ahí no te equivocas. Mi debilidad por el Madrid viene desde el 94, cuando llegué a Barcelona. Tuve la suerte de que mi entrenador fue José Antonio Camacho, que me transmitió ese amor por el Real Madrid. Nunca he podido, como jugador y entrenador, estar en el Madrid, pero está clara mi preferencia emocional”.

Para el DT argentino cualquiera de los dos puede ganar el encuentro: “¿Favorito el Madrid? No lo sé. La trayectoria del Madrid, que ha perdido cuatro partidos entre los grupos y las eliminatorias, que ha tenido rivales mucho más exigentes que el otro finalista, puede indicar que el Madrid es favorito. Pero el Liverpool es un gran equipo, con un entrenador que aprecio mucho, con grandes jugadores que ha llegado a finales y las ha ganado. Veremos, pero el Madrid es quien más títulos tiene, quien ha llegado a más finales. Tiene ese plus de historia y energía que le hace ser siempre peligroso y favorito”.

Respecto al mejor jugador de la temporada, Pochettino destacó al delantero del Real Madrid e indicó que “ha hecho una grandísima temporada, para mí es, si no el mejor, de los mejores delanteros del mundo. Enfrente tendrá a Salah, Mané, jugadores importantes que lucharán por ese trono. No cabe duda de todos modos de que Benzema merece un gran triunfo, y tiene la capacidad para conseguirlo. Veremos qué ocurre”.