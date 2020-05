Kylian Mbappé es el refuerzo soñado para los hinchas del Real Madrid, los directivos del cuadro merengue y el propio Zinedine Zidane, estratega del conjunto español, quien incluso ha revelado en el pasado que “está enamorado” de su compatriota, pero el extremo todavía pertenece al PSG y tiene grandes planes con el conjunto parisino.

El atacante francés reafirmó que su “gran ambición es ganar la Champions" y llevar a su actual equipo a conquistar su primera ‘Orejona’, sin embargo, es consciente que deberá cambiar de aires si alcanza un techo en el Parque de los Príncipes.

Mbappé eligió a Zidane y Cristiano Ronaldo como sus modelos a seguir, quienes decidieron jugar en Real Madrid en un momento crucial de sus carreras. Aunque aclaró que pretende crear su propia historia, dejó en suspenso si tiene planeado seguir el camino de sus máximos referentes, ya que ambos jugaron de locales en el Bernabéu y alcanzaron una mayor trascendencia.

Si bien ahora no piensa en otra cosa que no sea su presente en Francia, parece estar reservado para el club español. El campeón del mundo en Rusia 2018 concedió una entrevista a ‘Daily Mirror’ y volvió a resaltar lo importante que ha sido ‘Zizou’, al igual que Cristiano, quien desde hace dos años está en la Juventus pero es una de las leyendas del Madrid.

“Mi primer ídolo fue Zidane por todo lo que logró con la Selección. Luego fue Cristiano. Ha ganado mucho y sigue siendo un ganador después de tanto éxito. Ambos han dejado su huella en la historia del fútbol y yo quiero dejar mi propio capítulo en los libros”, dijo Mbappé.

Ganar la Champions

“Una de mis grandes ambiciones es ganar la Champions. Ser parte del PSG ganando su primera Copa de Europa sería algo muy especial”.

Balón de Oro

“Sería bueno ganarlo, pero no es algo que me quite el sueño. No creo que tenga que ganarlo la próxima temporada o la siguiente. No hay límite de tiempo. Siempre pondré al PSG y a la Selección como prioridad. Entonces, si los honores vienen por mis actuaciones, será una ventaja”.

El Comercio resuelve dudas sobre el coronavirus:

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es el covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.