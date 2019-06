Real Madrid: el cuadro blanco está obligado a vender y ganar cerca de 300 millones de euros | VIDEO

El balance de la temporada que terminó no fue acorde con la historia del Real Madrid: no ganó ningún torneo que disputó. Luego de tres campañas seguidas donde obtuvieron Champions League, el conjunto merengue vivió una pesadilla.

Pero un club grande como el Madrid no tiene tiempo para lamentarse. Esa palabra no está en su diccionario y cuando ya todo pintaba mal, Florentino Pérez comenzó a trabajar para regresar al trono europeo.

La primera medida era traer de regreso al director de aquellas hazañas. Zinedine Zidane volvió pero con la condición de que él tendría protagonismo en la elaboración del proyecto de restructuración del primer equipo.

Como primera medida el francés dejó en claro que él iba a decidir quién llegaría a la ‘Casa Blanca’. No iba a dejar que le impongan jugadores. Eso sí, ya sabía que tenía que aceptar las contrataciones de Rodrygo y Militao porque sus fichajes estaban cerrados antes que se confirme su vuelta.

Hazard y Jovic llegaron a pedido de Zidane, aunque el gran anhelo es Pogba. (Foto: AFP)

Zidane se reunión con Florentino y sentaron las bases de la revolución del plantel. Una de las medidas tomadas por el francés fue renovar el equipo. Pero no solo significaba traer jóvenes como se hizo en temporadas pasadas. Esta vez se tenía que traer nuevos ‘galácticos’.

La gran razón de esta decisión fue que tras la salida de Cristiano Ronaldo nadie pudo tomar el protagonismo del portugués. Dentro del campo de vio un Real Madrid sin alma y con jugadores desgastados.

Para cumplir los pedidos del técnico francés, Florentino Pérez tiene claro que se tiene que invertir más de 400 millones de euros. Una cifra récord para el mercado actual que está dispuesto a hacer el Real Madrid.

-Real Madrid: fichajes confirmados-

Florentino Pérez ya cumplió dos de los pedidos de Zidane. El cuadro blanco tenía asegurados a Rodrygo y Militao pero durante estos días se confirmó a Luka Jovic y Eden Hazard. Dos de los mejores jugadores que nos dejó la temporada.

Jovic fue una de las grandes revelaciones del fútbol europeo. Además, a sus 21 años es internacional absoluto con la selección de Serbia. Con el Eintracht de Frankfurt disputó 48 partidos y marcó 27 goles.

Al Real Madrid le faltaban goles y con la contratación de Luka Jovic parece que ese problema está resuelto. El serbio calza perfecto y peleará palmo a palmo con Karim Benzema el puesto de delantero.

Jovic, con el Eintracht de Frankfurt, disputó 48 partidos y marcó 27 goles. (Foto: Real Madrid).

Lo de Hazard era un pedido expreso de Zidane desde su primera etapa en el Real Madrid. Recién se pudo concretar y el francés está más que contento. Tendrá en su equipo un jugador desequilibrante, técnico, potente, asistidor y goleador.

A eso hay que agregarle que es un líder dentro del campo. Sus temporadas con el Chelsea fueron superlativas y fue clave para que los ‘Blues’ se lleven la Europa League luego de golear al Arsenal. Al Real Madrid le faltaba un jugador con esas características.

Hazard le costó 100 millones de euros más 20 en variables al Real Madrid. (Foto: Real Madrid).

A todos ellos se les sumará Ferland Mendy quien en las próximas horas firmará su contrato con el conjunto español. El francés es otro de los jugadores que Zidane estaba siguiendo. Puede jugar como lateral izquierdo y derecho. Pisa el área, saca buenos centros y se anima a rematar al arco.

Con los 5, el Real Madrid estaría gastando casi 315 millones de euros. Pero esta cantidad seguirá creciendo porque aún faltan más sorpresas en el mercado de fichajes. Hay que tener en cuenta que el periodo de pases recién se abre.

Una de los pedidos de Zidane es Paul Pogba. El posible arribo del volante rondaría los 170 millones de euros. La cifra de gastos se elevaría hasta 485 millones. No será nada fácil convencer al jugador.

Manchester United ya le dijo ‘no’ a la primera oferta del Real Madrid. Sin embargo, el plan ‘B’ para que este monto se reduzca sería fichar a Eriksen quien está tazado en menos de 100 millones. El danés es del gusto de Florentino Pérez; sin embargo, Zidane quieren un último esfuerzo por Pogba.

La “inversión” del Real podría dispararse si es que concreta una bomba en el marcado de pases. La ansiada contratación de Neymar o Mbappe, no bajaría de los 222 millones por cada uno.

-Real Madrid: Fair Play Financiero-

Para que Real Madrid no tenga problemas con el Fair Play Financiero, el conjunto madridista, está obligado a vender. Esta noticia preocupa porque hasta el momento solo se habla de fichajes y no de salidas.

Los dirigentes de la escuadra blanca tienen todo muy claro. No van a cometer excesos que los lleven a ganarse una penalización. Hay dos palabras claves para este periodo de fichajes que está bien grabada: comprar y vender.

Sobre todo vender porque entienden que hay jugadores que ya cumplieron su ciclo o que no dieron la talla en el primer equipo o que no están en los planes de Zidane. Además, es lo único que les queda porque si no traspasan a nadie no estarían cumpliendo el Fair Play Financiero.

En el balance de compras y ventas, Real Madrid tendrá que tener, como margen de déficit, 100 millones de euros. Es lo que marca la ley y lo van a cumplir a toda costa. Los blancos planean ganar 300 millones y tienen una larga lista de jugadores para llegar a ese monto.