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Resumen

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El técnico portugués volvió a acaparar los focos del fútbol europeo con una ácida reflexión tras las recientes polémicas arbitrales. (Foto: Agencias)
El técnico portugués volvió a acaparar los focos del fútbol europeo con una ácida reflexión tras las recientes polémicas arbitrales. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

José Mourinho volvió a hacer de las suyas en la sala de prensa al dejar un sutil pero punzante recado dirigido a dos de sus grandes rivales históricos. Tras concluir su comparecencia ante los medios de comunicación y notar que los periodistas no cuestionaban la actuación de los colegiados en los recientes encuentros del FC Barcelona y Atlético de Madrid, el estratega portugués tiró de su clásico sarcasmo para poner sobre la mesa los cobros desde los doce pasos que encendieron la polémica en el fútbol español.

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