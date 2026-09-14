José Mourinho volvió a hacer de las suyas en la sala de prensa al dejar un sutil pero punzante recado dirigido a dos de sus grandes rivales históricos. Tras concluir su comparecencia ante los medios de comunicación y notar que los periodistas no cuestionaban la actuación de los colegiados en los recientes encuentros del FC Barcelona y Atlético de Madrid, el estratega portugués tiró de su clásico sarcasmo para poner sobre la mesa los cobros desde los doce pasos que encendieron la polémica en el fútbol español.

Fiel a su estilo directo e incisivo, el actual preparador aprovechó los instantes finales de la rueda de prensa para lanzar su dardo antes de levantarse del micrófono. “¿Ninguna pregunta sobre los penales? Extraño... no hay preguntas sobre los penales de este fin de semana, me parece muy curioso”, soltó con una sonrisa socarrona, haciendo clara alusión a las controvertidas decisiones arbitrales que terminaron incidiendo de forma directa en las victorias obtenidas por el cuadro culé y el conjunto dirigido por Diego Simeone.

Las palabras de ‘The Special One’ rápidamente se viralizaron en plataformas digitales y portales deportivos internacionales, reavivando el debate mediático sobre el criterio de los jueces principales y el uso del VAR en la Liga. Para nadie es un secreto que las intervenciones del estratega en las salas de conferencias responden a una calculada estrategia psicológica con la que suele desviar la presión de su propio vestuario y dirigir la atención pública hacia sus competidores.

JAJAJA así se ha despedido MOURINHO de la rueda de prensa:



"¿Ninguna pregunta sobre los PENALTIS?" 💥💥💥pic.twitter.com/vsuU9cIGl3 — Madrid Sports (@MadridSports_) September 14, 2026

El señalamiento del técnico lusitano no tardó en encontrar réplica en las filas del barcelonismo y la afición rojiblanca, cuyos sectores consideraron sus afirmaciones como una provocación innecesaria para deslegitimar los resultados del fin de semana. No obstante, el impacto de sus declaraciones logró posicionar nuevamente la polémica sobre la imparcialidad arbitral en las principales portadas deportivas del continente europeo.

Con este nuevo episodio, José Mourinho reafirma su condición de figura mediática disruptiva dentro del balompié internacional, demostrando que no requiere de largos discursos para sacudir la actualidad deportiva. Su ácida ironía deja el ambiente caldeado de cara a los próximos duelos continentales, donde la lupa de la opinión pública estará colocada con mayor rigor sobre el desempeño del arbitraje.

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