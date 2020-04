Todos recordamos a Carlos Bianchi, el exitoso entrenador con Boca Juniors. El ‘Virrey’ levantó con los ‘xeneizes’ cuatro títulos nacionales y cinco internacionales, lo que lo convierte en el mejor entrenador de la historia del club. Esta semana cumplió 71 años y para celebrarlo, conversó con France Football, revelando algunos pasajes de la carrera a la cual puso fin hace seis años.

Bianchi fue el máximo goleador de la Liga francesa durante cinco temporadas, a finales de los años setenta, primero en las filas del Stade Reims y después en el PSG. Explica que cuand llegó al Reims jugó dos partidos de la Copa de los Alpes contra equipos de la liga y en los dos encuentros antó.

No había firmado aún por el equipo francés y ya lo tentaron para jugar en España: “Pero dije que no, había dado mi palabra. Lo intentaron tres veces, pero me quedé en el Stade Reims”.

En su primera temporada en Francia se proclamó máximo goleador y el Real Madrid lo llamó para conversar.

“Al acabar la temporada, el Madrid me quiso fichar, pero tenía cinco años más de contrato. Les dije que no, igual que había hecho con el Barça antes”, explica Bianchi.

En la conversación no menciona el intento del Barcelona para ficharlo como entrenador. Louis Van Gaal estaba a puertas de ser destituido pero una victoria lo salvó. Bianchi era el elegido para relevar al holandés. Finalmente, Bianchi le dio la prioridad a Boca.

