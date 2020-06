James Rodríguez inició la temporada con un futuro incierto. Su préstamo a Bayern Munich culminaba y tenía que regresar al Real Madrid a pesar que no era un secreto que Zinedine Zidane no lo quería. No existía espacio para él. Se especuló que tuvo más de una oferta pero los blancos no lo dejaron ir al no estar convencidos. Finalmente tuvo que defender una vez más a los del Santiago Bernabéu, bueno, los pocos minutos que el francés lo utiliza.

Volvió a jugar de titular ante la Real Sociedad el pasado domingo y parece que con la carga de partidos tendrá más momentos en el campo, aunque no está del todo conforme, así lo hizo notar en conversación con GOL Caracol.

“Se dicen muchas cosas de mí y casi todas mentiras. Lo que más me incomoda es que se dude de mi profesionalismo, eso no lo acepto. Soy muy profesional, por eso he llegado hasta donde he llegado. Me deja tranquilo que la gente que está al lado mío y ha trabajado conmigo, sabe de lo que hablo. Me cuido como nadie. Entreno en mi día a día muchísimo. Siempre quiero mejorar”, explicó James.

Sobre si existe algún problema con Zidane, dijo: “No hubo nunca ningún problema. Cada entrenador tiene sus gustos. Tenemos una relación normal, de trabajo”.

“Este momento mi rol no es protagónico. Estoy entrenándome y trabajando para cuando me toque estar, hacerlo bien. También estoy pensando en el futuro, que donde esté tengo que rendir a mi máximo nivel. Me deja tranquilo lo que estoy haciendo, mi trabajo y mi talento no me impiden dejar de soñar”.

¿Por qué cree que no juega? “Es buena pregunta, también lo quisiera saber (risas). Como he dicho antes, cuando ganas títulos importantes con jugadores en los que has confiado y cuando tienes la base, es difícil cambiar. También es complicado cuando tu entrenador no te da minutos permanentemente, se hace difícil. Es complejo mostrar tus capacidades teniendo pocos minutos, no puedes hacer todo lo que sabes. Los que están en el mundo del fútbol saben de lo que digo”, dijo el ex Mónaco.

“Después del Bayern una propuesta muy buena de un equipo español, no me gustaría decir el nombre del equipo, que el Madrid rechazó. Yo realmente quería que la gente del Madrid se quedara con la imagen que dejé antes de irme al Bayern, porque sabía desde un principio de la temporada que mi rol en el Madrid no iba a ser protagónico”, explicó.

¿Físicamente cómo está? “Las lesiones hacen parte del deporte y más del fútbol. En el Mundial de Rusia llegué con muchos partidos con el Bayern y eso me pasó factura. Pero de todo se aprende, ahora me siento muy bien. Físicamente estoy mejor que nunca”.

