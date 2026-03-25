Por Redacción EC

Real Madrid ha puesto sus ojos en Cristiano Jr., hijo de Cristiano Ronaldo, quien actualmente se encuentra a prueba en las categorías inferiores del conjunto español. El joven delantero, de apenas 15 años, busca seguir los pasos de su padre en uno de los clubes más importantes del mundo.

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