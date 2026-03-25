Real Madrid ha puesto sus ojos en Cristiano Jr., hijo de Cristiano Ronaldo, quien actualmente se encuentra a prueba en las categorías inferiores del conjunto español. El joven delantero, de apenas 15 años, busca seguir los pasos de su padre en uno de los clubes más importantes del mundo.

El atacante, que viene formándose en la academia del Al-Nassr, se ha integrado a los entrenamientos del equipo Cadete A en Valdebebas. Esta prueba forma parte de un periodo de evaluación que puede extenderse varias semanas, dentro de los límites establecidos por la FIFA para jugadores juveniles.

Cristiano Jr. ya cuenta con experiencia en canteras de alto nivel, tras haber pasado por las divisiones menores de clubes como el Manchester United y la Juventus, siguiendo el recorrido profesional de su padre. Además, ya ha sido convocado por la selección sub-16 de Portugal, lo que confirma su proyección internacional.

En el club blanco valoran tanto sus condiciones futbolísticas como su adaptación dentro del grupo, mientras crece la expectativa por un posible fichaje. De concretarse, el hijo del histórico goleador merengue podría iniciar su propio camino en el mismo escenario donde su padre marcó época.