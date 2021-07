Conforme a los criterios de Saber más

Cada audio es más fuerte que otro. Y así van saliendo a la luz más conversaciones que dejan muy mal parado a Florentino Pérez, actual presidente del Real Madrid. Aunque quiera, saque comunicados y dé miles de explicaciones, no podrá tapar su pasado. Menos en un mundo donde las redes sociales te recuerdan cada caso que haces. Son varios los involucrados y señalados por el empresario español que ya no sabe qué hacer para limpiar su imagen.

Florentino Pérez es un ganador por excelencia, capaz de armar un equipo lleno de galácticos, uno de los mejores presidentes en el mundo del fútbol, pero ahora tendrá que convivir con los audios o con el “Florentinogate” sobre su espalda. Unas conversaciones grabadas hace años le han malogrado el presente al dirigente español que tenía el gran trabajo de renovar el plantel madridista y ahora tendrá que lidiar con este problema.

El Confidencial, medio español, ha revelado audios de Florentino Pérez donde dispara contra dos leyendas del Real Madrid. Además, indicaron que durante la semana sacarán más audios a la luz.

Desde hace varios días el medio El Confidencial viene publicando los audios donde se escucha la voz de Florentino Pérez. Pero, cómo comenzó todo, quién grabó al presidente del Real Madrid, quienes son los protagonistas de estos audios, por qué dijo esas cosas el directivo del conjunto madrileño. Aquí respondemos todo sobre el Florentinogate.

QUIÉN ES JOSÉ ANTONIO ABELLÁN

Los primeros nombres en aparecer en los audios de Florentino Pérez son dos leyendas del Real Madrid que hoy siguen trabajando en el club. Estamos hablando de Raúl Gonzáles e Iker Casillas. El mandamás del equipo de Chamartín tuvo fuertes calificativos para ambos cuando se desempeñaban como futbolistas. Al parecer la relación no era tan buena como se veía en las cámaras o para la foto.

“Raúl es malo. Se cree que el Madrid es suyo y utiliza todo lo que hay en el Madrid en su propio beneficio. Como se considera acabado, dice: ‘antes de que yo me acabe, voy a acabar con el Madrid’. Es un tío negativo, está destrozando al Madrid, la moral de los jugadores. Para que digan: ‘es el Madrid el que está mal, no Raúl’. Es terrible lo malo que es el chaval”, se escucha decir a Florentino del actual entrenador del Castilla.

“Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. Es que no lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido. Lo que pasa es que tienes a los que le adoran, le quieren, hablan con él, yo qué sé. Le defienden tanto... Bueno, es una de las grandes estafas y la segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas”, dice Florentino Pérez en uno de los audios publicados por El Confidencial.

Este último audio data del 11 de setiembre del 2006, días después de que Florentino Pérez le ponga punto final a su primera etapa como presidente del Real Madrid. Según el directivo del conjunto madridista, el que grabó esas conversaciones fue José Antonio Abellán quien es un conocido periodista español.

Que dice Eduardo Fernández de Blas, el vice-presi, que va a ser que se ha equivocaó…que con el que comió fue uno de los que asesoro en como evadir impuestos y que salía, como él, en los “Panama Papers”. El porrito.. que le sentó mal.. jajsja!! — jose antonio abellan (@jaabellan) July 15, 2021

El contexto de esa conversación todavía no ha sido revelado; sin embargo, Florentino ha denunciado que Abellán estuvo chantajeando para que no salieran a la luz estos audios. En un comunicado que aparece en la página oficial del Real Madrid, explican que, en el año 2011, hubo una reunión entre el periodista y el vicepresidente del Real Madrid, Eduardo Fernández de Blas. Según informan las redes del equipo merengue, el periodista pedía 10 millones de euros a cambio de que no publicase nada.

Por su parte, José Antonio Abellán, en una entrevista al programa televisivo Onze en Esport3, juró que jamás ha intentado vender esos audios a nadie y que él no ha filtrado esas conversaciones. Mucho menos que recibió dinero. Es más, tuvo una fuerte respuesta en Twitter al comunicado del Real Madrid.

Los audios de Florentino Pérez sobre Raúl y Casillas. (Video: El Confidencial)

“Que dice Eduardo Fernández de Blas, el vice-presi, que va a ser que se ha equivocaó…que con el que comió fue uno de los que asesoro en cómo evadir impuestos y que salía, como él, en los “Panama Papers”. El porrito.. que le sentó mal.. jajsja!!”, publicó el periodista.

También aseguró que todo lo que está saliendo a la luz está en su libro “Asalto al Real Madrid” que fue publicado en el 2015. El periodista no tiene miedo a las denuncias que le podría hacer Florentino Pérez porque asegura que no filtró ningún audio y que no tiene problemas en que se le investigue.

Silenciar a los medios

En los audios de Florentino Pérez también hay un capítulo aparte para los medios de comunicación. El presidente del Real Madrid tuvo palabras muy duras contra algunos canales de televisión y periódicos españoles. En estas conversaciones, comprendidas entre marzo de 2007 y octubre de 2012, se escucha una clara intención de querer callar a la prensa.

“Hay que ganar la batalla del Marca y de Televisión Española. Y con eso aislar, no a El País, que no se porta mal, sino a Relaño y De la Morena. El Rondo no va existir más. Si es por meses se lo cepilla enseguida. Si es por temporadas, habrá que esperar al verano. Luis Fernández es talibán madridista. Ya le quitó el contrato a Roberto Gómez, por poner un detalle. El Rondo no existirá más. Va a ser un programa madridista de Ferreras”, se escucha decir a Florentino Pérez.

Otro de los nombres que se oyen en los audios son de Tomás Ronceros, y su desencanto con el Grupo Prisa. Florentino Pérez querían callarlos a toda costa. Es más, aseguró que tenía toda la intención de mandarle cartas notariales al actual panelista del Chiringuito.

“Hay que aunar al resto. Todos contra Prisa. Hoy se puede hacer. ¿Y lo de Roncero? Si alguien le dice algo a Roncero se arruga... Es que en la demanda que hay que ir ahora una vez que se levante el secreto de sumario... Hay que ir a por él. Hay que ir penalmente a por Roncero”.

Jugadores involucrados

Primero fueron Iker Casillas y Raúl Gonzales. Florentino Pérez no solo tuvo declaraciones subidas de todo para estas dos estrellas del Real Madrid, también se mandó con todo con otras grandes figuras como Cristiano Ronaldo, al que lo calificó de “tonto”. Pero la lista sigue creciendo.

Los últimos personajes en aparecer son Mesut Ozil. Al jugador no lo trataban de la mejor manera. Es más, creían que su relación estaba afectando su carrera y su desempeño en el Real Madrid. Cuenta Florentino Pérez también la conversación subida de tono que tuvieron el volante con José Mourinho. El técnico portugués ya estaba cansando de los constantes viajes que realizaba el jugador para ir a ver su pareja.

Otro de los que habló Florentino son Guti y Luis Figo. Sobre el volante español, a Florentino no le gustó su renovación en la etapa de Calderón como presidente blanco. Decía que José María solo rendía dos partidos luego estaba desaparecido. Además, criticaba lo mucho que cobraba para lo que le daba al Real Madrid.

“Guti es un jeta. Está como una cabra. Él es el peor enemigo de sí mismo. Le está bien empleado a la Ser por querer contratar a un subnormal. Si es un subnormal. Y la Cope igual. Les dejará colgados, no irá”.

A Luis Figo, Florentino también lo tildo de “mal tipo” porque era el que destruía el vestuario del Real Madrid. Su sonado traspaso del Barcelona al conjunto blanco parece que al final no cayó nada bien. Al menos para el presidente.

“El vestuario… Figo es el que jode el vestuario. El mejor ha sido Zidane, sin duda. Figo ha sido malo. Como el chico este… Raúl. Los dos más malos han sido Figo y Raúl”, dice Florentino Pérez sobre el portugués, que al final terminó marchándose del Real Madrid.

La lista de personajes involucrados en los audios de Florentino Pérez sigue creciendo. El Confidencial sigue sacando a la luz más declaraciones escondidas del actual presidente del Real Madrid. Gran parte de los hinchas del conjunto madridista y socios están pidiendo que dé un paso al costado.

