Un apodo llega a formar parte de la vida de un jugador de fútbol. Lidia con él en toda su carrera y no hay manera de poder evitar que se les siga nombrando así. En este sentido, el diario ‘AS’ compartió algunos de los populares motes de vestuario de los jugadores del Real Madrid. Algunos ya eran conocidos, mientras que otros no.

Tal es el caso, por ejemplo, de Federico Valverde, apodado como ‘Pajarito’. O el del máximo goleador del Real Madrid en lo que va de la temporada, Karim Benzema, conocido en la interna del equipo como ‘Monsieur’. No obstante, hasta hoy, los sobrenombres de jugadores como Eden Hazard o Rodrygo, eran aún desconocidos.

Por ello, en esta nota te mostramos a manera de galería la lista de once apodos de algunos de los cracks del conjunto ‘merengue’, que seguramente no conocías. ¿Quieres saber cómo llaman sus compañeros a Sergio Ramos, Gareth Bale y demás? No te pierdas esta nota.