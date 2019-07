Real Madrid: las razones por las que Zidane dijo abiertamente que quiere a Bale fuera

Real Madrid ha realizado varios fichajes de cara a la próxima temporada, pero entre las prioridades del club también está asegurar la marcha de varios jugadores y Gareth Bale es el más citado de todos ellos.

El entrenador Zinedine Zidane fue claro al a este fin de semana al decir que "si Bale se va mañana, mejor". Habitualmente cuidadoso en sus declaraciones, el francés fue mucho más frontal de lo que se esperaba, pero esto tendría una finalidad evidente.

Según el diario español ABC, Zidane y sobre todo el Real Madrid querían que la opinión pública, el jugador y su agente, Jonathan Barnett, tuvieran lo más claro posible que la salida de la Casa Blanca es la única opción que tiene Bale.

"Su táctica de meter la cabeza bajo tierra y decir que Bale y su familia son muy felices en Madrid ya sonaba casposo en la entidad blanca, que espera ahora una llamada de Barnett para tomarse tan en serio el asunto como lo es", indica el medio ibérico.

No obstante, Real Madrid también tiene una postura firme con respecto a las condiciones en las que se irá Gareth Bale, pues esta debe ajustarse a dos requisitos fundamentales: no habrá ninguna compensación económica para el futbolista y el jugador tendrá que traer una oferta económica que bordee los 100 millones de euros.

ABC indica que la primera de estas condiciones es "innegociable" para los merengues y la institución no está dispueta a a pagarle a Bale "ni un céntimo" de los tres años de contrato que le restan.

En el caso del segundo requerimiento hay mayor margen de maniobra, pues Real Madrid aceptaría el pago de hasta 60 millones de euros como monto fijo, a lo que podrían sumarse variables.

Por lo pronto, el agente de Bale ha dicho que no tiene idea sobre si Real Madrid está trabajando en la transferencia de su representado, pero ha afirmado que él sí está trabajando buscándole un equipo. Para dejar en claro que la ruptura parece no tener marcha atrás, Barnett no ha dudado en decir que Zidane ha sido un "desagradecido" con Gareth Bale, quien no fue considerado para el amistoso ante Bayern Múnich.

Más allá de lo anterior, hasta ahora no se sabe de ofertas concretas por el futbolista galés, pero hay cierto consenso entre la prensa internacional en que Inglaterra sería el destino más probable para el zurdo nacido en Cardiff. El caso Bale todavía está lejos de cerrarse, pero el reloj juega en contra del futbolista, pues el actual mercado de fichajes se acerca cada día más a su cierre.