La caída del Real Madrid frente al Getafe por la fecha 26 de La Liga no solo agrava la situación deportiva del club merengue, sino que también dejó una polémica que acapara titulares: Franco Mastantuono fue expulsado en el minuto 95 tras un duro cruce verbal con el árbitro Alejandro Muñiz Ruiz, según el acta oficial del partido.

La acción se produjo cuando el argentino, que había ingresado como suplente en el segundo tiempo, protestó vehementemente una decisión arbitral y le gritó al colegiado frases que derivaron en la tarjeta roja directa. Esa reacción no solo selló su noche, sino que también amplificó el malestar en el Santiago Bernabéu.

La expulsión provocó una respuesta inmediata de parte del técnico Álvaro Arbeloa, quien señaló con dureza que “no se puede permitir este tipo de acciones” y subrayó la importancia de la disciplina dentro de la plantilla, aunque evitó detallar literalmente lo dicho por el futbolista al colegiado.

Los silbidos de la afición contra Mastantuono al salir del campo reflejaron el clima de frustración que atraviesa el equipo blanco, que sumó su segunda derrota consecutiva y ve complicarse su camino en la lucha por el título ante un Getafe que supo administrar bien su defensa.

La sanción definitiva para el jugador aún no se ha oficializado, pero se espera que cumpla como mínimo un partido de suspensión, lo que lo dejaría fuera del próximo duelo liguero ante el Celta de Vigo. En un momento delicado para el Real Madrid, la situación de Mastantuono añade un foco más de atención en la recta final del campeonato.