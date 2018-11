Real Madrid: Santiago Solari pidió proteger a Sergio Ramos por presunto caso de dopaje

El técnico del Real Madrid, Santiago Solari, pidió protección para su capitán Sergio Ramos, tras las publicaciones sobre supuestas irregularidades en un control antidopaje, asegurando que es "ante todo un hombre honesto y un emblema" del deporte.

"Sergio Ramos es ante todo un hombre honesto y además es un emblema, no solamente del Real Madrid y del fútbol en particular, sino que creo que del deporte en general en España y me parece que es un deber de todos el protegerlo", dijo Solari en la rueda de prensa previa al partido de UCL contra la Roma del martes.

"Es un deber también del periodismo, la razón de ser del periodismo es la búsqueda de la verdad o informar de la verdad y después están las posturas y las opiniones, pero la verdad no es opinable, mucho menos cuando mancilla el honor de una persona", añadió Santiago Solari.

El técnico blanco reaccionó así a una pregunta sobre el estado de ánimo de Ramos, tras la publicación el viernes de unos documentos de Football Leaks, según los cuales, Sergio Ramos pasó un control antidopaje anormal por un corticoide la noche de la victoria en Liga de Campeones en mayo de 2017, antes de ser absuelto por la UEFA, que consideró que su medicación fue autorizada.

"Si se publican o se repiten informaciones que no son verídicas, pues vuestra profesión, a la que yo respeto muchísimo pierde su razón de ser y después la sociedad queda desamparada, con lo cual me parece que nos compete a todos, a nosotros y también a ustedes", añadió Santiago Solari.



Fuente: AFP