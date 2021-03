Sergio Ramos habló sobre su continuidad en el Real Madrid, club que ha representado desde el 2005 y donde termina contrato en junio de este año. El capitán del equipo merengue rompió su silencio tras casi medio año sin dar entrevistas, comentó el estado de su proceso de renovación y narró cómo le gustaría que lo recuerden en caso su futuro esté en otro equipo.

“¿La renovación? Me gustaría poder decir algo, pero todo sigue igual. No hay noticias, ya me gustaría.... Estoy tranquilo y sólo pienso en volver a jugar y saborear algún título. En función del rendimiento es como hay que reivindicar al jugador. Puedo rendir cinco años más al máximo nivel”, dijo el futbolista en la presentación de la segunda temporada del documental ‘La leyenda de Sergio Ramos’, que se estrenará en España el próximo 9 de abril.

Ramos también entró a valorar cómo le gustaría que le recordaran cuando se retire del fútbol, aunque dejó en claro que aún tiene para rato.

“No puedes agradar a todo el mundo, pero hay algo que no puedes borrar: todo lo que has ganado. Lo único que me preocupa que sepan es que soy un tío de verdad, que me dejé el alma por el escudo del Madrid. Siempre he ido de cara y con la verdad por delante. Soy honesto, humilde y trabajador. En función del rendimiento es como hay que reivindicar al jugador. Puedo rendir cinco años más al máximo nivel. Si las lesiones me respetan, mi mentalidad me va a ayudar”, afirmó.

El capitán del Real Madrid también dio su apreciación sobre la eliminación de la Juventus de la Champions League, equipo del cual Cristiano Ronaldo es el líder.

“Es el buque insignia de la Juve y está en el punto de mira, pero está acostumbrado. Es como aquí en el Madrid, cuando las cosas van mal se mira al capitán y al entrenador. Cristiano está acostumbrado. Cualquier equipo te puede ganar en la Champions, también cayó eliminado el Barcelona y espero que a nosotros no nos pase para aspirar a ganarla otra vez”, agregó Ramos.

Por otra parte, reconoció que el Barcelona de Guardiola fue el equipo que más le costó enfrentar. “He tenido la fortuna de compartir vestuario con los mejores. Los dos Ronaldo, Beckham, Roberto Carlos.... Y también en la selección, Xavi, Iniesta, Puyol... Me ha gustado ir cogiendo de cada uno un pellizquito para que me sume. ¿Rival más fuerte? El Barça de Pep, que fue el mejor Barcelona de la historia, marcó una época y ahí creo que fue el rival que más nos complicó la vida”, sentenció.