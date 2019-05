Real Madrid: Sergio Ramos sí tenía una oferta de China, confirmó Florentino Pérez

Diversos medios españoles informaron que Sergio Ramos dejaría Real Madrid por una propuesta que maneje del fútbol de China. Florentino Pérez, presidente del club blanco, confirmó tal oferta por el defensor.

El titular de la ‘Casa blanca’ narró la historia sobre la reunión que tuvo con el capitán de la institución y su representante, durante una entrevista concedida al programa El Transistor de la Cadena COPE.

“Sergio Ramos no ha estado en mi casa ni yo en la suya, vinieron a verme a la oficina y me dijeron que tenían una muy buena oferta de China, pero que las normas de allí no permiten pagar el traspaso”, aseguró Pérez.

Sin embargo, el mandatario de Real Madrid descartó la posibilidad de dejar ir a uno de los referentes del club. “Es imposible que dejemos marchar gratis al capitán, porque además serían un precedente peligroso. Y ya está, fue todo cordial”, añadió.

Florentino Pérez, por otro lado, confirmó que Sergio Ramos tiene el mejor contrato de la plantilla. “Lo tiene por merecimiento. Antes era Cristiano Ronaldo”, señaló y también se refirió a su relación con el zaguero.

“Yo quiero mucho a Ramos y he hecho todo lo que he podido por él. Si no he hecho más es porque no he podido”, concluyó el alto directivo del cuadro madridista.