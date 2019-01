Real Madrid - Sevilla EN VIVO vía DirecTV Sport por Liga española  2019 EN DIRECTO

LaLiga 2018 - 2019 | Real Madrid vs. Sevilla se miden este sábado (10:15 am. EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports) por la fecha 20° de la Liga española. El cotejo se desarrollará en el Santiago Bernabéu.





Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 20 de LaLiga Santander, este sábado 19 de enero, desde las 10:15 a.m. (hora peruana) y 3:15 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de DirecTV. Para ver fútbol en vivo, como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.





¿A qué hora se juega Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO ONLINE por LaLiga Santander 2019?

Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO: horarios del partido



Ecuador - 10:15 a.m.

Perú - 10:15 a.m.

Colombia - 10:15 a.m.

México - 9:15 a.m.

Bolivia - 11:15 a.m.

Chile - 12:15 p.m.

Argentina - 12:15 p.m.

Uruguay - 12:15 p.m.

Paraguay - 12:15 p.m.

España - 4:15 p.m.

¿Cómo y en qué canales de TV puedo ver el partido entre el Real Madrid y el Sevilla EN VIVO y EN DIRECTO?

El encuentro entre el Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO ONLINE |por la fecha 20 de LaLiga Santander, se jugará este sábado 19 de enero, desde las 10:15 a.m. (hora peruana) y 3:15 p.m. (hora local)

¿Cómo ver el Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO ONLINE GRATIS por Internet?

No te pierdas el minuto a minuto, las mejores jugadas, los goles, las polémicas y todas las incidencias del Real Madrid vs. Sevilla por la fecha 20 de LaLiga Santander 2018 -2019 a traves de la web de El Comercio.

Real Madrid vs.Sevilla EN VIVO: Posibles alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Casemiro, Dani Ceballos; Lucas Vázquez, Karim Benzema y Vinicius Junior.



Sevilla: Tomas Vaclík, Daniel Carriço, Simon Kjaer, Sergi Gómez; Jesús Navas, Pablo Sarabia, Éver Banega, Franco Vázquez, Sergio Escudero, Wissam Ben Yedder y André Silva.