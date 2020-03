El CD Tacon, el equipo que será el Real Madrid femenino desde la próxima temporada, está en problemas por una denuncia que impuso ante la FIFA la futbolista Zara Mújica por el caso de un fichaje frustrado.

La portera fue contactada por la institución mencionada y la prometió la incorporación con la ayuda de una beca. Sin embargo, el apoyo nunca se concretó y la jugadora vivió momento complicados durante los meses pasados.

Mújica expuso el caso en Telemadrid y ha tenido repercusión en medios como AS y Eurosport. La arquera contó que nunca tuvo actividad con el . “Pasaron los meses y no me dejaban jugar porque mis padres no estaban allí”, declaró.

Ramón, el padre de Zara, reveló que planteó al director deportivo mudarse a con la deportista, pero el dirigente no aceptó la propuesta.

Pero el drama de Mújica no terminó ahí, pues sufrió una lesión en el hombro y el club no se hizo cargo. La asistencia al hospital y los gastos de recuperación fueron cubiertos por ella misma a cambio de 760 euros.

“Querían que dijera que me había lesionado en el instituto y no en un entrenamiento porque si no les iba a tocar a ellos asumir los gastos. Pregunté a mis padres por qué no tenía seguro médico con el club si ellos habían pagado por ello”, contó Zara.

La portera se cansó de los abusos del Tacon y decidió volver a Gales, donde vivía con sus padres. No obstante, Mújica decidió llevar el caso ante los tribunales de la FIFA. “Yo iba con ilusión, sentía que mi sueño se iba acercando cada vez más”, aseguró.