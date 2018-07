Real Madrid: el técnico más joven de Alemania explicó por qué rechazó la oferta de la 'Casa Blanca'

Luego de que Zinedine Zidane renunciara al cargo de entrenador del Real Madrid, la directiva buscó desesperadamente a un reemplazante. Y al primero que llamaron fue a Julian Nagelsmann.



El nombre no es muy familiar para muchos aficionados del fútbol, pero se trata del técnico más joven de Alemania y que se ha convertido en toda una revelación por la forma en cómo ha repotenciado al Hoffenheim, la escuadra que tiene bajo su cargo.



Por ello, la cúpula del Real Madrid lo tuvo como prioridad. Sin embargo, Julian Nagelsmann rechazó todo tipo de acercamiento con el equipo más laureado de Europa.



"No es que no haya pensando en la oferta. ¿Quién colgaría el teléfono si lo llama el Real Madrid? El Universo Club de Fútbol no existe y no hay nada más grande que el Real Madrid", reveló Julian Nagelsmann en una entrevista con el portal "11 Freunde".



"Si mi carrera como entrenador continúa hasta cierto punto, puede que más adelante tenga otra oportunidad de hacerme cargo de un equipo de esa categoría. Familiarmente tampoco venía bien mudarse al extranjero ahora", agregó.



En un caso que el Real Madrid tenga nuevamente en el plano a Julian Nagelsmann, deberá seguir esperando -por lo menos- unos seis años, porque se comprometió con el RB Leipzig a partir del 2019.