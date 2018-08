Real Madrid: Thibaut Courtois y las postales de su presentación oficial en el Bernabéu

El belga Thibaut Courtois fue presentado oficialmente este jueves en medio de una gran expectativa en el mundo del fútbol. El internacional se mostró tan entusiasmado que dijo sentirse "listo" por si tuviera que debutar con el Real Madrid el próximo 15 de agosto en Tallín (Estonia), en la Supercopa de Europa, frente al Atlético de Madrid. En el equipo ‘colchonero’, el portero estuvo de 2011 a 2014 y siente "respeto".

Courtois comenzará a ejercitarse con el Real Madrid este jueves y, como primer objetivo, está el de intentar ganar la Supercopa de Europa frente a un club que conoce perfectamente, pues vistió la camiseta rojiblanca en 154 ocasiones.

"El partido de Supercopa se celebra a los pocos días de llegar, pero si tengo que jugar estaré listo. He entrenado en los primeros días libres y me siento en forma tras el Mundial de Rusia", dijo Courtois, que reconoció que el derbi madrileño, con título europeo en juego, sería "un partido bonito para jugar".

"Al Atlético le tengo mucho respeto y guardo un recuerdo bonito porqué allí pasé una etapa magnífica, pero desde hoy este es mi club y mi casa y estoy contento de estar aquí porque el reto es ganar todos los títulos posibles", señaló.

Courtois, cuyos hijos vivían en Madrid mientras estaba en Londres, negó que hubiera podido producirse un regreso al Atlético y admitió que su deseo era jugar en el conjunto blanco.

"Mi objetivo era venir aquí, todo el mundo lo sabía, aunque no se podía decir en la prensa", comentó el belga, que espera que la afición del Atlético no dé mayor importancia a su fichaje por el equipo rival.



"No creo que haya un cambio con la afición del Atlético, que es un club al que le tengo el máximo respeto. Apostaron por mi hace años, jugué allí tres temporadas, he ganado cosas y creo que también gané el respeto", señaló.



"Antes estaba cedido allí y ahora vengo a un club en el que siempre he querido estar. Nunca he besado un escudo hasta hoy, que siento que estoy donde quiero estar", concluyó.



(EFE)

