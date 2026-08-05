¿Cambio de aires? Vinícius Jr. acentuó la incertidumbre que rodea su posible salida del Real Madrid tras tomar una drástica decisión en sus redes sociales.

El aún futbolista de la ‘Casa Blanca’ eliminó todas sus publicaciones en Instagram, borró su foto de perfil y sus historias destacadas no aparecen.

Esta medida generó especulaciones entre sus seguidores, pues se tomó en medio de las negociaciones sobre su renovación con el Real Madrid.

En medio de este embrollo, los directivos del club y los representantes del jugador se reunieron en la ciudad deportiva alrededor de una hora para tratar el tema en cuestión.